Sistemi XDR (eXtended Detection and Response): a cosa servono, come funzionano, i più efficaci

LA GUIDA COMPLETA

I sistemi XDR (acronimo di eXtended Detection and Response) sono soluzioni di sicurezza integrate per il controllo non solo degli endpoint, ma anche dei gateway di posta elettronica, dei servizi cloud e degli accessi. Ecco di cosa si tratta, come funzionano, quali sono gli approcci di configurazione e le migliori soluzioni da adottare in azienda