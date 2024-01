L’intelligenza artificiale per prevenire le frodi: ecco le soluzioni adottate da Visa

Ogni giorno Visa elabora centinaia di milioni di transazioni. Che si tratti di prendere un caffè, fare shopping online o pagare la metropolitana, il nostro sistema elabora le informazioni di pagamento, indirizzandole ai vari attori dell’ecosistema, autorizzando le transazioni e gestendo i rischi in un batter d’occhio.

Ogni secondo, vengono effettuate 76.000 transazioni in più di 200 paesi e territori, tramite una piattaforma basata su oltre 300 milioni di codici personalizzati e più di 24 milioni di linee in fibra ottica. In un anno, la stessa piattaforma elabora un volume di pagamenti pari a 14.5 trilioni di dollari.

Parte integrante di questo sistema, da oltre trent’anni, è l’intelligenza artificiale.

L’AI per combattere le frodi e migliorare i pagamenti

Nel 1993 Visa è stata la prima rete a implementare una tecnologia basata sull’intelligenza artificiale per la gestione dei rischi e delle frodi, pioniera nell’uso di modelli di AI per la sicurezza dei pagamenti.

Negli ultimi dieci anni, Visa ha speso più di tre miliardi di dollari in AI e infrastruttura dati al fine di garantire una movimentazione del denaro più sicura e intelligente e identificare e prevenire le frodi prima che esse si verifichino.

E oggi, la nostra piattaforma tecnologica rappresenta uno degli esempi più significativi dei benefici concreti dell’AI.

Con diverse centinaia di modelli di AI operativi e oltre 100 prodotti, le nostre soluzioni di intelligenza artificiale e deep learning sono progettate per risolvere sfide e problemi di lunga data per acquirenti, venditori e istituzioni finanziarie.

Per esempio, tra le nostre soluzioni, Cybersource Decision Manager di Visa, strumento di analisi delle frodi e dei rischi, applica il machine learning avanzato ai dati storici delle transazioni per individuarne i modelli.

Presso i nostri Risk Operation Centers, le tecnologie basate sull’AI e gli esperti sempre operativi proteggono l’ecosistema Visa, individuando e prevenendo in modo proattivo miliardi di dollari di tentate frodi.

Inoltre, il modello di deep learning decisionale in real-time di Visa, Smarter Stand-In Processing (STIP), aiuta a migliorare l’esperienza di pagamento in caso di interruzioni del servizio riproducendo le autorizzazioni degli issuer con una precisione fino al 95%.

Dall’inizio della guerra in Ucraina, Smarter STIP è intervenuto per oltre 800.000 pagamenti nel Paese, fornendo una rete di sicurezza fondamentale; solo nel 2022, la soluzione di monitoraggio delle frodi nei pagamenti in tempo reale di Visa, Visa Advanced Authorization (VAA), ha contribuito a prevenire frodi per circa 25 miliardi di euro.

I dati, la potenza di calcolo e i Large Language Models (LLM) sempre più sofisticati di cui disponiamo oggi ci pongono di fronte a una nuova era dell’AI. L’intelligenza artificiale generativa ha le potenzialità per trasformare il nostro modo di lavorare, sviluppare e realizzare nuovi prodotti e servizi, fornire supporto ai nostri clienti. Personalmente credo che sarà una delle tecnologie più trasformative del nostro tempo e sono davvero entusiasta di ciò che significherà per i prossimi 30 anni di innovazione nei pagamenti.

L’AI generativa per contenuti, codici e per migliorare il servizio dei clienti

Fin dall’inizio, i nostri team interfunzionali hanno lavorato per impiegare al meglio l’AI generativa con l’obiettivo di migliorare l’efficienza ingegneristica, aumentare la produttività dei dipendenti, sviluppare nuovi prodotti e soluzioni e, soprattutto, migliorare il servizio nei confronti dei nostri clienti. Il mio obiettivo è quello di far lavorare il 100% dei dipendenti Visa con l’AI generativa in qualunque ambito entro la fine dell’anno.

Per migliorare l’efficienza ingegneristica, stiamo avviando un ampio progetto pilota con GitHub Copilot per utilizzare la capacità degli LLM nella codifica e nei processi di testing quotidiani del nostro software. Ciò consentirà ai nostri sviluppatori di usufruire di sofisticate tecniche di pair programming AI su larga scala.

Per aumentare la produttività dei dipendenti, da febbraio abbiamo dato a tutti i colleghi di Visa l’accesso a chatgpt.openai.com, con le nostre linee guida e le nostre regole d’uso. Tra i suoi numerosi vantaggi, ChatGPT può aiutare nella sintesi dei contenuti, nella loro creazione, nella ricerca e nell’analisi, consentendo a tutti noi di concentrare maggiormente il nostro tempo su attività strategiche e di alto valore che favoriscono la crescita della nostra azienda e dei nostri clienti.

Per sviluppare nuovi prodotti e servizi, abbiamo raddoppiato l’uso dell’intelligenza artificiale, con diverse migliaia di professionisti che lavorano alla nostra nuova piattaforma dati, al nostro workbench di Machine Learning e a una piattaforma AI, aiutandoci a introdurre modelli ancora più sofisticati per la nostra offerta di prodotti.

E forse l’applicazione più interessante dell’AI generativa sarà l’innovazione a favore dei nostri clienti e dell’ecosistema dei pagamenti in generale. Siamo già al lavoro su più fronti, collaborando per potenziare e migliorare il commercio avvalendoci dell’intelligenza artificiale generativa in ogni fase del processo di acquisto dei consumatori.

La fiducia al centro

Alla base di tutto questo lavoro c’è l’impegno ad assicurare i più alti standard di governance dei dati e l’uso responsabile dell’AI.

Ottenere la fiducia dei consumatori nei confronti dell’intelligenza artificiale, della tecnologia e dei dati è fondamentale. Per tre decenni, Visa si è impegnata a rispettare i più alti standard di AI responsabile, realizzando una procedura di governance che dà priorità alla gestione responsabile dei dati. In tutte le aree di innovazione, Visa si assicura che qualsiasi implementazione o utilizzo dei dati sia etico, sicuro, trasparente e affidabile: è parte del nostro tessuto aziendale e ciò su cui si basa la nostra reputazione e il nostro brand a livello mondiale.

La fiducia rimane al centro di tutto ciò che facciamo e mantenerla è una responsabilità che non prendiamo alla leggera. Siamo entusiasti del lavoro che ci attende e del ruolo centrale che Visa e i nostri partner potranno svolgere per innovare il futuro del denaro.

