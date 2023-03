Come il multicloud migliora la gestione del rischio, la sicurezza e la conformità

Il multicloud deve la sua crescente adozione grazie alla flessibilità e all’agilità che è possibile raggiungere, rispetto al fatto di affidarsi a un unico fornitore di cloud o alla scelta di rimanere completamente on-premise.

Sia che si voglia creare capacità extra, per richieste momentanee o per testare nuovi prodotti, la possibilità di distribuire, migrare, estendere o contrarre i carichi di lavoro su richiesta rappresenta l’opzione ottimale per consentire alle imprese di affrontare con successo le attuali sfide dettate da un clima di incertezza.

Detto questo, a prescindere dall’agilità, in questo contesto risulta quantomai fondamentale garantire la massima sicurezza e conformità. Poiché le soluzioni multicloud coinvolgono più piattaforme e servizi di cloud computing di fornitori diversi, si potrebbe pensare che questa moltitudine di cloud diversificati introducano ulteriori problematiche legate alla security.

Tuttavia, anziché essere un punto debole, una soluzione multicloud, se ben progettata, in realtà, può migliorare la gestione del rischio, la sicurezza e la conformità offrendo un livello di controllo senza precedenti.

I livelli di controllo delle soluzioni multicloud

Ma andiamo ad analizzare meglio ciascuno di questi aspetti:

Gestire il rischio con il multicloud

Un approccio multicloud garantisce che i dati siano sempre disponibili. Il rischio non può essere evitato, ma può essere gestito.

Le soluzioni multicloud costituiscono, infatti, un valido supporto nel raggiungere questo obiettivo, offrendo quella flessibilità che consente di distribuire il rischio attraverso la ripartizione dei carichi di lavoro e dei dati su più piattaforme cloud.

In questo modo, se si dovesse presentare un’interruzione in un singolo punto dell’infrastruttura, questa non minerebbe la continuità di business.

Migliorare la sicurezza

La diversificazione delle sedi di archiviazione dei dati è un altro passo da compiere per migliorare la postura di sicurezza.

Grazie al multicloud è possibile separare e isolare i dati e i carichi di lavoro sensibili archiviandoli su piattaforme cloud differenti.

Questo contribuisce a ridurre il rischio di danni causati da violazioni dei dati o altre minacce alla sicurezza, rendendo più difficile l’accesso alle informazioni sensibili da parte di malintenzionati.

Mantenere la conformità a livello globale

Non basta essere sicuri, bisogna anche essere in grado di soddisfare i requisiti di conformità. Anche in questo caso, le soluzioni multicloud rappresentano la soluzione più idonea.

Questo grazie alla possibilità di archiviare ed elaborare i dati nelle sedi più appropriate per ottemperare alle normative vigenti nei vari paesi.

Ad esempio, se un’organizzazione opera nell’UE, è possibile proteggere i dati dei clienti europei ricorrendo a una piattaforma cloud conforme al GDPR dell’UE.

Come costruire una strategia multicloud

In definitiva, una strategia multicloud deve rispondere alle esigenze specifiche delle singole aziende: cosa ospitare sul cloud, dove e perché sono elementi che devono essere considerati per ottenere maggiore flessibilità, agilità, resilienza e controllo.

Il primo passo per raggiungere questo traguardo è identificare i carichi di lavoro e i dati specifici che si desidera distribuire in un ambiente multicloud per poi definire i requisiti di prestazioni, sicurezza, conformità e di costi a cui attenersi. Ad esempio, per ottimizzare prestazioni e costi si potrebbe scegliere di utilizzare una piattaforma cloud per i carichi di lavoro mission-critical e un’altra per quelli meno critici.

Una volta che l’ambiente multicloud è attivo e funzionante, sono necessarie politiche e procedure chiare che garantiscano la continuità della gestione e della governance. Stabilire policy per l’implementazione e la gestione dei carichi di lavoro e dei dati tra le piattaforme cloud garantirà l’operatività ordinaria e aiuterà a evitare problemi futuri.

Le misure di sicurezza nelle soluzioni multicloud

La sicurezza è un altro requisito che non può essere mai trascurato. L’ambiente multicloud deve includere misure di sicurezza adeguate, come firewall e crittografia, con un monitoraggio continuo delle potenziali minacce alla sicurezza.

Allo stesso modo, essere aggiornati sulle ultime normative e gli standard in materia di dati e privacy consentirà una più stretta adesione alla conformità.

La gestione interna delle soluzioni multicloud

Quando si intraprende una strategia multicloud si potrebbe voler gestire internamente le soluzioni multicloud adottate.

Per fare ciò, però, è bene assicurarsi di avere o acquisire le competenze e le risorse più adeguate a integrare e gestire le diverse piattaforme e i servizi cloud e, soprattutto, per gestire i rischi, la sicurezza e i problemi di conformità che si presentano.

Un’alternativa funzionale e auspicabile potrebbe essere rappresentata dalla scelta di collaborare con un fornitore terzo di servizi cloud gestiti che offra il multicloud come servizio.

Questi provider offrono tutto il supporto necessario a una pianificazione e implementazione del multicloud in modo più rapido e sicuro, garantendo al contempo che tutti gli aspetti dell’ambiente multicloud in essere vengano costantemente ottimizzati, non solo in termini di sicurezza e gestione dei rischi, ma anche per altre aree critiche, come le prestazioni e i costi.

