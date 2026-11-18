Basta alterare i parametri di un impianto di refrigerazione per trasformare un accesso abusivo in merce da scartare e attività interrotte. Gli attacchi ai supermercati europei mostrano quanto la sicurezza del retail dipenda dai dispositivi che governano i processi fisici: un’interfaccia di manutenzione raggiungibile da Internet può diventare il punto dal quale compromettere la conservazione degli alimenti.

La priorità per i responsabili della sicurezza è sapere quali sistemi controllano il freddo, chi può raggiungerli e come rilevare una modifica non autorizzata. Il problema coinvolge reti, manutentori e gestione degli impianti: una protezione efficace deve accompagnare l’intero percorso che collega l’accesso remoto al comando impartito sul campo.

Attacchi ai supermercati: il bersaglio è il controllo del processo

Il joint statement pubblicato da ENISA il 4 novembre 2026 riferisce di incidenti che interessano sistemi di refrigerazione commerciale in diversi Stati membri dall’11 ottobre e di una nuova ondata tra il 1° e il 2 novembre. Le autorità europee chiedono interventi immediati per ridurre l’esposizione dei sistemi e una risposta coordinata.

Il danno può iniziare dalla modifica del setpoint, il valore di temperatura impostato, o dei cicli di sbrinamento. Se vengono alterate anche le soglie e le notifiche degli allarmi, il personale può accorgersi tardi dell’anomalia. La continuità del servizio dipende quindi sia dal funzionamento della refrigerazione sia dall’affidabilità dei controlli che dovrebbero segnalarne il malfunzionamento.

Il richiamo di ACN e CSIRT Italia del 4 novembre indica proprio la verifica dei parametri e degli allarmi tra le priorità, insieme alla rimozione dell’esposizione diretta delle interfacce amministrative. Per chi gestisce più sedi, i sistemi di supervisione centralizzata richiedono particolare attenzione: una compromissione può produrre effetti su più impianti.

Le verifiche devono seguire le funzioni effettivamente accessibili. Un login protetto, per esempio, lascia aperto il problema dei privilegi assegnati; un allarme configurato correttamente deve anche raggiungere chi può intervenire. Le differenze tra questi controlli aiutano a individuare le lacune prima di un incidente.

Perché un controller esposto mette a rischio le merci

Negli impianti analizzati da Team82, il gruppo di ricerca di Claroty, il supervisore permette di monitorare gli apparati, consultare gli allarmi e modificare le impostazioni. I controllori di campo gestiscono invece componenti come compressori, ventilatori e resistenze di sbrinamento. Questa relazione spiega il passaggio dal comando digitale all’effetto fisico: chi prende il controllo della supervisione può influire sulle condizioni di conservazione.

La ricerca sui controller Danfoss AK-SM 800A ha individuato tre vulnerabilità: un meccanismo alternativo di autenticazione basato su un codice giornaliero, una command injection che consentiva di eseguire comandi e una falla nella configurazione del server web Nginx. Sono problemi diversi che possono combinarsi in una catena di compromissione, ampliando le possibilità dell’attaccante dopo l’accesso iniziale.

Nell’analisi dedicata a Copeland XWEB Pro, Team82 ha rilevato 23 vulnerabilità, di cui 21 ad alta gravità. In un ambiente fisico di test i ricercatori hanno mostrato come un supervisore compromesso potesse essere utilizzato per manipolare la refrigerazione e deteriorare il contenuto. Il grafico riassume la classificazione delle falle individuate in questa specifica ricerca.

I produttori hanno ricevuto le segnalazioni attraverso una divulgazione coordinata delle vulnerabilità e hanno rilasciato correzioni; per Copeland XWEB Pro la ricerca indica il firmware 1.13. L’esistenza dell’aggiornamento va tradotta in una verifica sugli apparati installati: modello, versione, supporto disponibile e condizioni per applicare la patch senza compromettere il processo.

Gli incidenti e i risultati di laboratorio restano due piani distinti. Il CERT-FR ha segnalato compromissioni di sistemi Danfoss AK-SM e AK-SC, Copeland XWEB e Dixell XWEB. Non è confermato che gli attacchi abbiano sfruttato le specifiche falle studiate da Team82. La difesa deve quindi considerare anche credenziali predefinite, configurazioni insicure e percorsi di manutenzione eccessivamente aperti.

L’AI accelera la riproduzione delle falle note

La disponibilità pubblica delle informazioni sulle vulnerabilità aggiunge pressione ai tempi di intervento. Nell’esperimento Firmware to Root in 30 Minutes, Team82 ha utilizzato un agente di programmazione basato su Claude Sonnet 4.6 tramite Cursor, partendo da identificativi pubblici delle falle, firmware e strumenti di analisi. In circa 28 minuti, con circa 6 dollari di utilizzo dell’AI, ha ottenuto un exploit funzionante su un dispositivo di laboratorio, concatenando due vulnerabilità fino all’esecuzione di comandi con privilegi di root, il massimo livello di controllo sul sistema.

Il risultato ha richiesto la guida di un ricercatore, che ha corretto un percorso di analisi errato dell’agente e ne ha verificato l’esito. Si tratta della riproduzione assistita di vulnerabilità già divulgate; l’esperimento non dimostra l’impiego dell’AI negli attacchi ai supermercati. Per i difensori mostra però quanto possa diventare breve il tempo necessario a trasformare informazioni pubbliche in una capacità di attacco.

Inventario, segmentazione e accessi remoti: dove intervenire

Attendere la successiva finestra di aggiornamento lasciando il dispositivo raggiungibile mantiene aperta una possibilità di compromissione. Occorre ridurre subito l’esposizione e organizzare la correzione con i responsabili degli impianti. Il lavoro parte dall’inventario: per ogni supervisore servono sede, funzione, firmware, responsabile, fornitore di manutenzione e collegamenti autorizzati, verificando anche ciò che risulta raggiungibile dall’esterno.

«Molti retailer non dispongono di una visibilità completa sui propri ambienti IT e OT», osserva Amir Preminger, CTO di Claroty, nel commento diffuso il 3 novembre. Il tema riguarda anche gli installatori: chi gestisce il punto vendita deve verificare con integratori e manutentori come sono stati configurati i collegamenti e chi conserva le credenziali. Una connessione attivata per la teleassistenza entra a pieno titolo nel perimetro di sicurezza aziendale.

Censire anche i sistemi di gestione degli edifici

Il censimento deve comprendere anche i Building Management Systems (BMS), i sistemi che supervisionano gli impianti degli edifici, come quelli di climatizzazione e controllo ambientale. Nell’analisi The Physical Cost of Digital Attacks on Healthcare OT and Building Management Systems, pubblicata il 4 novembre, Claroty richiama il rischio degli accessi diretti predisposti da integratori e fornitori per la diagnosi a distanza. Questi collegamenti possono aggirare i controlli aziendali e creare punti di ingresso non monitorati.

Per il retailer, la conseguenza operativa è estendere le verifiche dai singoli controller ai percorsi di gestione degli impianti: chi li ha attivati, quali sistemi permettono di raggiungere e quali attività vengono registrate. È quindi opportuno concordare con i fornitori responsabilità per account, aggiornamenti e revoca degli accessi, verificando che una connessione di assistenza non consenta di raggiungere ambienti estranei all’intervento autorizzato.

Il documento congiunto del 5 novembre di CISA, FBI e altre agenzie statunitensi richiama anche la necessità di sostituire i dispositivi non più supportati e di conservare backup offline verificati. Per un impianto che deve rimanere operativo, la gestione delle vulnerabilità comprende quindi aggiornamenti, protezioni temporanee e un piano di sostituzione quando vengono meno le correzioni del produttore.

Autorizzare la manutenzione senza aprire il supervisore a Internet

L’accesso remoto va instradato attraverso una VPN sicura o una soluzione di accesso controllato, con autenticazione a più fattori e credenziali individuali. Permessi limitati ai sistemi necessari, autorizzazioni temporanee e registrazione delle sessioni consentono di ricostruire chi ha cambiato una configurazione. È utile distinguere chi deve soltanto consultare un allarme da chi è autorizzato a modificare i parametri dell’impianto.

La segmentazione tra reti IT e OT, le tecnologie che controllano i processi fisici, deve limitare i collegamenti alle sole comunicazioni necessarie. Nel retail questo significa verificare anche i percorsi tra punti vendita, magazzini e piattaforme centrali. La protezione di una sede perde efficacia se un collegamento di gestione consente di raggiungerla attraverso un altro ambiente compromesso.

Monitorare le modifiche e preparare il ripristino

Il monitoraggio deve comprendere accessi e variazioni del processo: nuovi account, connessioni inattese, modifiche ai setpoint, agli sbrinamenti e alle notifiche. Come misura ulteriore, è opportuno verificare le temperature con rilevazioni indipendenti dal supervisore quando il rischio lo richiede. Se il sistema di gestione viene alterato, anche quanto visualizza può diventare inaffidabile.

Il piano di risposta deve assegnare compiti precisi a sicurezza, manutenzione e responsabili del punto vendita: isolare il percorso di accesso compromesso, conservare le evidenze disponibili, verificare la configurazione e concordare il ripristino con il produttore o l’integratore. Riportare online il dispositivo richiede anche chiudere l’accesso abusivo. Il CERT-FR avverte che un semplice reset lascia esposto a nuove compromissioni un apparato vulnerabile ancora raggiungibile da Internet.

Per verificare la preparazione dell’organizzazione, un’esercitazione dovrebbe partire da una modifica non autorizzata ai cicli di sbrinamento: chi riceve l’allarme, chi conferma la temperatura reale, chi può revocare l’accesso del manutentore e chi autorizza il ritorno in servizio? Misurare questi tempi e provare il recupero delle configurazioni permette di scoprire responsabilità mancanti e dipendenze tecniche prima che siano le merci a pagarne il costo.

Contributo redazionale realizzato in collaborazione con Claroty