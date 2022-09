All’evento Far Out, Apple ha presentato iPhone 14 declinato in quattro modelli, con la connessione satellitare per l’Emergency Sos per inviare messaggi di emergenza laddove non c’è campo.

Ecco le novità in ambito cyber security, a partire proprio dalla connessione satellitare.

Su iPhone 14 arrivano la connessione satellitare e l’Emergency Sos

La novità dell’Apple Event è la funzione di emergenza. Permette di lanciare l’allarme in scenari di pericolo, anche quando manca la copertura di rete, grazie al ricorso al

I tecnici di Apple si sono impegnati per inserire antenne compatibili con i satelliti negli smartphone, in modo da poter spedire e ricevere rapidamente avvisi di emergenza.

Apple spiega come funziona l’Emergency Sos: ci sono 15 secondi di latenza dall’invio alla ricezione, dovunque l’utente si trovi. Inoltre, c’è un menu specifico per guidare l’utente a posizionare l’iPhone verso il satellite più vicino, in modo da non perdere neanche un attimo prezioso alla ricerca di soccorsi.

Infine, arriva sui modelli Pro il crash detection: quando rileva l’incidente, parte l’Emergency Sos, la chiamata d’emergenza, come sui nuovi Apple Watch.

Più privacy sui nuovi smartwatch

I nuovi Apple Watch si focalizzano sulla privacy. Infatti, Apple ha crittografato tutti i dati relativi alla salute. Sono dati sensibili, non accessibili alla società e ad altri, archiviati soltanto su orologio e iPhone abbinato.

Il possessore di questi dispositivi può decidere se e quali informazioni intende mettere in condivisione con il medico o con i contatti affiancati a quelli di emergenza.

La nuova funzione Crash Detection è supportata anche sugli smartwatch di Apple (anche sulla linea entry level Apple Watch SE 2). Permette di identificare quando una persona ha avuto un incidente ad alta velocità, per esempio quando è in auto. Se il device si accorge di un movimento esterno repentino, ma non rileva segni vitali, spedisce gli avvisi di emergenza.

Le altre novità su iOS 16 e Mac OS Ventura

Già alla WWDC 2022, Apple aveva svelato le novità in arrivo su iOS 16. Priorità della Mela è infatti superare le password con Passkey e aumentare la sinergia fra Safari e la piattaforma mobile.

Le novità introdotte da Apple su iOS 16 e Mac OS Ventura sono dedicate alla protezione da malware e al potenziamento dei sistemi di gestione delle password e dei permessi.

Infatti, già alla Worldwide Developers Conference (WWDC 2022), Apple ha presentato Rapid Security Response in iOS 16 e macOS Ventura, per consentire il download delle patch di sicurezza senza dover effettuare un update completo del sistema operativo.

Rapid Security Response, infatti, permette di dividere gli aggiornamenti del software dagli update critici, per migliorare la sicurezza. Inoltre, l’applicazione in automatico protegge gli utenti contro i devastanti attacchi zero-day e altre cyber minacce.

Poiché gli utenti spesso evitano di aggiornare per non perdere tempo nel un riavvio o per evitare di chiudere attività in corso, per riaprirle successivamente, l’update di sicurezza senza riavvio è una funzionalità molto importante.

