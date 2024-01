Apple attiva la protezione per gli iPhone rubati: buon compromesso tra sicurezza e usabilità

Apple ha spiegato come funziona la protezione per gli iPhone rubati, per evitare che il furto degli smartphone possa compromettere credenziali e informazioni sensibili.

“La protezione per dispositivi rubati è molto utile”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus, “e innalza il livello di sicurezza necessario a interagire con l’iPhone quando il dispositivo è lontano da posizioni conosciute, come l’abitazione o il posto di lavoro”.

Ecco cosa fare per tutelare account e dettagli sensibili nel caso di furto o smarrimento.

Apple: l’importanza della protezione per gli iPhone rubati

Occorre abilitare su iPhone la funzione Protezione per dispositivi rubati, per alzare i requisiti di sicurezza per alcune funzionalità e azioni quando l’iPhone si trova lontano dalle posizioni note, come la casa o il posto di lavoro.

Sono requisiti che aiutano a ostacolare una persona che ha effettuato il furto del dispositivo e che conosce il codice di sblocco, impedendole di modificare elementi critici al proprio account o dispositivo. “In caso di furto del dispositivo”, conferma Paganini, “la sola conoscenza del codice non consentirà di apportare modifiche critiche all’account o al dispositivo”.

Come attivare le opzioni aggiuntive

La funzione Protezione per dispositivi rubati, disponibile aggiornando iOS alla versione 17.3, richiede l’attivazione prima del furto o smarrimento dispositivo. Da Impostazioni si digita su Face ID e codice, per inserire il codice del dispositivo e si tocca per abilitare (o disablitare) la Protezione per dispositivi rubati.

Al primo posto c’è l’autenticazione biometrica via Face ID o Touch ID, per accedere alle password memorizzate e alle carte di credito senza possibilità alternativa di uso del codice o altro. Soltanto il proprietario dell’iPhone deve avere accesso a queste funzionalità. Nel caso di furto dell’iPhone, il ritardo di sicurezza aiuta a impedire a chi l’ha rubato di effettuare operazioni critiche, segnando il dispositivo come smarrito per proteggere l’account Apple.

“L’utilizzo dell’autenticazione biometrica tramite Face ID o Touch ID per determinate azioni”, sottolinea Paganini, “e l’introduzione di un ritardo di sicurezza che richiede una seconda autenticazione dopo un’ora, per operazioni come la modifica della password dell’ID Apple, forniscono ai proprietari dei dispositivi maggiore sicurezza e la possibilità di intraprendere operazioni anche in seguito al loro furto”.

Quando l’iPhone si trova in un luogo noto, le protezioni aggiuntive non sono necessarie ed è possibile utilizzare in maniera abituale il codice del dispositivo. Le posizioni conosciute comprendono l’abitazione, il posto di lavoro e altri luoghi in cui si usa in genere l’iPhone.

“La mossa di Apple è un ottimo compromesso tra sicurezza e usabilità“, conferma Paganini, “tant’è che quando il dispositivo è in una posizione conosciuta le protezioni sopra indicate sono automaticamente disabilitate“.

