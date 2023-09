Apple svela iOS 17: ecco le novità in ambito security, al via dal 18 settembre

L’atteso evento di Apple ieri sera ha partorito non solo l’atteso iPhone 15, ma anche iOS 17, la nuova versione della piattaforma con alcune piccole novità nel campo del cyber security.

“Puntuale come per ogni nuova release del popolare sistema operativo”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus, “sono annunciate una serie di novità più o meno importanti sul fronte sicurezza”. Ecco quali.

Apple iOS 17 debutta il 18 settembre: ecco cosa ci riserva la security

Le novità cyber su Apple iOS 17 riguardano la modalità Lockdown, la navigazione sicura sul browser Safari e la modalità StandBy.

“Non parlerei di roboanti migliorie”, spiega Paganini, “probabilmente la principale caratteristica in termini di sicurezza continua ad essere ‘Lockdown Mode’, la modalità concepita per proteggere gli utenti dagli attacchi più sofisticati e ‘mirati’”.

“La funzionalità (tornata alla ribalta con BlastPass, l’exploit zero-click per infettare gli iPhone, ndr) in realtà è stata introdotta con la versione iOS 16″, continua l’esperto di cyber security.

Lockdown Mode è infatti “in grado di bloccare funzionalità del dispositivo che possono essere sfruttate per tracciare gli utenti o condurre attacchi. La versione implementata da iOS 17 è definita come ‘avanzata’ e protegge anche Apple Watch”, avverte Paganini, “ed aggiunge protezioni più rigorose su alcune funzionalità potenzialmente pericolose”.

“Parliamo soprattutto di una attenzione più oculata dei media e persino di meccanismi di sandboxing”, scende nei dettagli Paganini, “mentre sono ottimizzati gli aspetti propri della gestione della sicurezza della rete cui il dispositivo accede”.

Le altre novità

La nuova modalità StandBy può guadagnare popolarità. Basta attivare l’auto-eliminazione dei codici 2FA per ripulire in automatico l’app Messaggi dalla pletora dei codici monouso di verifica via SMS ricevuti per l’autenticazione a due fattori. Gli utente possono selezionare Elimina dopo l’utilizzo oppure Configura più tardi nelle impostazioni (da Impostazioni > Password > Opzioni password e scegliendo Elimina in automatico). Il recupero è possibile via tap su Modifica (in alto a sinistra), effettuando un secondo tap su Mostra eliminati, selezionando il messaggio desiderato ed effettuando un tap su Recupera.

Inoltre, una novità è Private browsing windows su Safari. Infatti, Apple ha “aggiornato anche la navigazione sicura del browser Safari”, prosegue Paganini: “oggi è possibile bloccare le schede private che possono essere aperte solo con i dati biometrici del proprietario”. Quindi con Touch ID o Face ID, o l’impronta digitale o i dati biometrici del volto.

Ma non finisce qui. “Anche la protezione da sistemi di monitoraggio online è stata potenziata per evitare che si possa essere profilati dalle attività che svolgiamo in Internet”, sottolinea Paganini.

Infine, Apple ha annunciato altre funzionalità “come il supporto alla condivisione sicura di password con amici e familiari. Tuttavia, queste feature, credo, meritino poco risalto, se non sotto il profilo marketing”, conclude Paganini.

