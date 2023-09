Università tecnologica, master in secure information management

Descrizione

Il master specialistico in secure information management rappresenta è dedicato agli ingegneri e i professionisti IT che desiderano integrare la gestione delle informazioni e la cyber security e diventare specialisti di primo piano in entrambi i settori.

WEBINAR Business Continuity: indicazioni pratiche per la manutenzione predittiva Predictive analytics Protocolli IoT

Molte aziende e istituzioni lavorano dati altamente sensibili e preziosi che devono essere gestiti, conservati e monitorati correttamente, ovvero essere gestiti con un’adeguata sicurezza. Ciò richiede una serie di conoscenze specifiche provenienti da vari settori che normalmente non entrano in contatto tra loro.

L’obiettivo principale del master specialistico in secure information management che viene offerto in modalità completamente online è quello di fornire agli studenti le migliori conoscenze in due rami diversi ma interconnessi dell’informatica e dell’ingegneria: la gestione dei dati nell’ambiente digitale e la cybersecurity. Combinando queste due aree, gli informatici e i professionisti che seguono questo programma saranno in grado di applicare le soluzioni migliori in ogni situazione, offrendo alle loro aziende gli strumenti più appropriati per gestire e proteggere ogni tipo di informazione sensibile.

L’università TECH ha sede legale a Tenerife, ma si presenta come una università digitale fra le maggiori in Europa. Tutti i suoi corsi sono interamente fruibili on line.

Inizio

Durata due anni – dal 10 aprile 2023 al 9 aprile 2025

Costo

5300 incluse tasse

Direttore del master

Dott. Arturo Peralta Martín-Palomino

Materie

Nel corso dei 20 moduli che compongono questo percorso, si approfondisce ogni aspetto della gestione e della sicurezza dei dati e delle informazioni digitali.

La struttura del corso è basata sulla metodologia di apprendimento basato su problemi, mediante il quale lo specialista deve cercare di risolvere le diverse situazioni esercitative. L’apprendimento non è un processo lineare, ma avviene in una spirale (impariamo, disimpariamo, dimentichiamo e re-impariamo). Pertanto nella struttura del Master è stata introdotta una combinazione di ciascuno di questi elementi in modo concentrico.

Sito

https://www.techtitute.com/it/informatica/master-specialistico/master-specialistico-secure-information-management

Contatti

La registrazione avviene attraverso il modulo on line dal sito del Master.

@RIPRODUZIONE RISERVATA