Università di Torino: Master di I livello in cybersecurity, IV edizione – A.A. 2022/2023

Descrizione

Il Master in CYBERSECURITY, proposto in modalità Alto Apprendistato, intende completare la preparazione di neolaureati (con preferenza per laureati in Informatica e Ingegneria Informatica) sulle tematiche della Cybersecurity, nei suoi vari settori di applicazione (sicurezza dei sistemi ICT, delle applicazioni software, compliance, ecc.).

La Cybersecurity è un tema di grande importanza per le aziende, sia per rispondere agli obblighi normativi che per i propri obiettivi di business.

Le aziende hanno necessità di avere figure professionali esperte, al loro interno o come consulenti, che sappiano comprendere e gestire le sempre più gravi e sofisticate minacce informatiche e organizzare una efficace prevenzione dei relativi attacchi.

Il Master è istituito dal Dipartimento di Informatica. E’ in corso l’approvazione del master da parte degli organi competenti dell’Università degli Studi di Torino.

La gestione organizzativa è affidata al COREP. Il Master in Cybersecurity dell’Università degli Studi di Torino è inserito nel ENISA Cybersecurity Higher Education Database.

Inizio

Scadenza iscrizioni 15 MARZO 2023 – DURATA: BIENNALE – Il Master è gratuito, ha durata biennale e si svolgerà da marzo 2023 a febbraio 2025.- Il Master potrà essere attivato se sarà raggiunto il numero minimo di 10 iscritti.

Organizzatore

Proponente del master Prof. Matteo Sereno – Dipartimento di Informatica, Università degli Studi di Torino

Materie

Il Master prevede didattica frontale, studio individuale e project work. E’ prevista una prova finale (discussione Tesi di Master). Verranno forniti strumenti e metodi per sviluppare capacità legate al mondo della Cybersecurity, unite a conoscenze sulle regole del settore.

Le figure professionali formate potranno inserirsi sia nelle aziende afferenti al mondo finanziario che a quello industriale e dei servizi.

I/Le candidati/e selezionati/e saranno assunti dalle aziende aderenti con contratto di alto apprendistato contestualmente all’inizio del master.

L’Apprendistato di alta formazione e di ricerca è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, di età massima 29 anni compiuti al momento dell’assunzione (D.Lgs. 81 del 15 giugno 2015), secondo un “sistema duale” che integra organicamente lavoro e formazione.

Il Master in “Cybersecurity” è appunto concepito come master in apprendistato, dove i partecipanti:

– sono assunti fin dall’inizio del master

– ricevono una formazione universitaria di alto livello

– ottengono (previo il superamento degli esami e la frequenza del master) il titolo di master universitario.

L’apprendista risulta quindi contemporaneamente studente del master e dipendente dell’azienda presso la quale è assunto. Il master e il contratto di lavoro sono allineati: se per qualsiasi ragione dovesse terminare il contratto di lavoro, conseguentemente sarà interrotta anche la frequenza al master, e viceversa.

Materie

Il master è articolato in:

– Formazione esterna: didattica frontale n. 400 ore corrispondenti ad un totale di 40 CFU

– Formazione interna presso l’azienda: n. 1.100 ore comprensive di formazione interna (attività trasversali di approfondimento/seminari specifici, training on the job), studio individuale, n. 500 ore di project work pari a 20 CFU

– Preparazione tesi finale: n. 75 ore corrispondenti a 3 CFU

I candidati saranno affiancati da un tutor accademico e da un tutor aziendale, coordinati dal Direttore del master e dal Coordinatore scientifico.

Per ogni candidato apprendista sarà predisposto un Piano Formativo Individuale.

Le lezioni saranno articolate secondo il seguente piano didattico (cliccare sul nome del modulo per vederne l’articolazione):

SICUREZZA DELLE COMUNICAZIONI, SICUREZZA DELLE APPLICAZIONI SOFTWARE, SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE ICT, IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT, ANALISI DEI RISCHI, BUSINESS CONTINUITY E COMPLIANCE, BLOCKCHAIN & PAYMENTS, SECURITY ANALYTICS & INTELLIGENCE. Per approfondimenti su ogni materia vedere il dettaglio della didattica

Sito

https://www.mastercybersecuritytorino.it/il-master/obiettivi-e-sbocchi.html

Contatti

iscrizioni@corep.it Telefono : +39 011 63.99.254 – COREP – Via Ventimiglia 115 – Torino – Italia

