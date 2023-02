Università di Bologna Alma Mater. Master Cybersecurity: from design to operations

Università di Bologna Alma Mater Cybersecurity: from design to operations. Master di primo livello

Descrizione

Il Master nasce dalla collaborazione del Dipartimento di Informatica – Scienza e Ingegneria dell’Università di Bologna, CRIF in qualità di main sponsor, e altre importanti aziende, quali Certego, Cryptonet Labs, Cyberloop, Laboratori Guglielmo Marconi, Minded Security, Texa e Yoroi.

WHITEPAPER Cyber minacce e incidenti informatici: attiva la tua resilienza in 10 step Sicurezza Cybersecurity

L’obiettivo del Master in Cyber Security formula weekend è quello di formare, in un contesto aziendale, esperti di sicurezza informatica delle infrastrutture hardware-software deputate alla gestione di sistemi critici e al trattamento delle informazioni.

In particolare, il Master fornisce le competenze di analisi delle criticità esistenti, nonché le competenze di design, progettazione, integrazione e deployment delle soluzioni di sicurezza a livello sia applicativo sia di rete in ogni fase operativa delle infrastrutture e dei processi.

A conclusione del master i partecipanti acquisiranno una consapevolezza generale delle problematiche di cyber security e delle relazioni tra i molteplici ambiti di applicazione in cui i requisiti di sicurezza devono essere tenuti in considerazione. Specificamente, i partecipanti acquisiranno le seguenti competenze:

tecniche di protezione dei dati per mezzo di algoritmi/protocolli crittografici e sistemi di autenticazione/identificazione e controllo dell’accesso;

modalità di configurazione delle infrastrutture di comunicazione e dei sistemi di elaborazione per minimizzarne le vulnerabilità, e per impiegarli in sistemi di rilevazione di attacchi e sistemi di difesa;

tecniche di progetto software orientate alla sicurezza e le modalità per la loro implementazione e test in applicazioni web-based e mobili;

tecniche di rilevazione degli attacchi condotti per mezzo di codice malevolo e di combinazioni complesse di vettori concomitanti;

modalità operative e il contesto legale per la reazione ad attacchi, l’analisi delle cause che hanno portato a subirli, la quantificazione degli effetti e il ripristino dei dati e dell’operatività dei sistemi.

Inizio

Periodo indicativo: 11 novembre 2022 – inizio luglio 2023

Costo

Prima rata: € 2.450 – da versare all’atto dell’iscrizione (dopo aver superato la selezione); Seconda rata: € 2.450 – da versare entro il 31 gennaio 2022; Grazie ai contributi di tutte le aziende partner, sono messe a disposizione 5 borse di studio: 1 a totale copertura della quota di iscrizione e 4 a copertura della seconda rata. Le borse di studio saranno assegnate agli studenti più meritevoli in base alla posizione ottenuta in graduatoria durante la fase di selezione. Un numero limitato di uditori saranno ammessi con una quota di € 2.450 da versare all’iscrizione.

Organizzatore

Fondazione Alma Mater Bologna

Materie

11 moduli obbligatori (Fundamentals of Security and Cryptography, Network security and administration, Computer security and administration, Security engineering I – secure coding, Security engineering II – web app security and testing, Security engineering III – mobile security and testing, Security engineering IV – Industrial Control Systems, Security monitoring I – Malware analysis and detection, Security monitoring II – Information correlation, Incident response, Digital Forensics+ 2 approfondimenti a scelta su 4 temi proposti (DEEP DIVE I – Static Application Security Testing, DEEP DIVE II – Laboratory of web security, DEEP DIVE III – Laboratory of mobile security, DEEP DIVE IV – Laboratory of ICS security)

Sito

https://master.unibo.it/cybersecurity/it

Contatti

Fondazione Alma Mater, Nadia Borelli, n.borelli@fondazionealmamater.it, +390512080504

@RIPRODUZIONE RISERVATA