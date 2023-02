Business School24: Executive Master Cybersecurity e Data Protection, le Strategie per Proteggere gli Asset Aziendali e Prevenire i Rischi Informatici

Descrizione

L’Executive Master Cybersecurity e Data Protection è un percorso innovativo e di taglio pratico che risponde alla crescente esigenza di figure in grado di prevenire i Cyber attacchi e di organizzare l’azienda in una cultura della sicurezza, attraverso l’adozione di processi operativi in linea con le Best Practices internazionali e gli obblighi normativi.

Modello didattico blended: 7 Weekend in aula o Live Streaming integrate da 20 ore On Demand, una simulazione di un Cyber Attack ed un Project Work finale. Il Master è propedeutico alla certificazione come OT Cyber Security Expert, secondo lo schema di certificazione SCH144

Inizio

24 MARZO 2023 al 24 giugno 2023 – Corsi erogati in formula blended conciliabili con l’attività lavorativa: lezioni live integrate da corsi on-demand. Puoi scegliere se seguire le lezioni in aula, nella nostra sede di Milano in Via Monte Rosa 91, oppure in live-streaming,

Costo

3700€ + 150€ iscrizione. Sono disponibili Borse di Studio

Materie

MODULO 1

Evoluzione della Cybersecurity nel contesto internazionale ed italiano

MODULO 2

Cyber Risk Management

MODULO 3

Gestione dell’incidente informatico

MODULO 4

Le tecniche d’attacco nelle aziende e la prevenzione

MODULO 5

La gestione della sicurezza aziendale

MODULO 6

Digital Forensics: come gestire una indagine forense in azienda

MODULO 7

Deepweb e Darkweb, Ethical Hacking: il punto di vista di chi attacca

MODULO 8

Crittografia

MODULO 9

La gestione della crisi e ripristino fino alla normale operatività

MODULO 10

Aspetti giuridici del crimine informatico, sicurezza delle informazioni e protezione della proprietà intellettuale

Sito

https://www.24orebs.com/gestione-di-impresa-export-e-internazionalizzazione/executive-master-cybersecurity-e-data-protection-master-executive-10718

Contatti

da form del sito e da tel. 02-37929700

@RIPRODUZIONE RISERVATA