ZLoader, il malware ora sfrutta un exploit su un certificato Microsoft per diffondersi: come proteggersi - Cyber Security 360

Il gruppo di cyber criminali Malsmoke sta abusando di un certificato di verifica e-Signature di Microsoft, attraverso il malware ZLoader: l’obiettivo dei criminal hacker è di rubare le credenziali degli utenti e informazioni sensibili.

Check Point Research (CPR) avverte che il banking malware sfrutta l’exploit degli strumenti di monitoraggio da remoto e una vulnerabilità che compie nove anni nel certificato di Microsoft di verifica di firma digitale.

“Parliamo di una nuova campagna malware che di fatto non ha nulla di diverso rispetto a tante altre”, commenta Pierguido Iezzi, esperto di cybersecurity e CEO di Swascan: “Il vettore di diffusione è tramite la solita ed evergreen tecnica del social engineering. Il software installato opera attraverso exploit che fanno leva su programmi “standard” o più “diffusi” degli endpoint e l’attacco è completato in base alle finalità e obiettivi più comuni oggi: diffusione di ransomware, furto delle credenziali e sottrazione di dati”.

Il ritorno di Zloader

Zloader conduce da novembre una campagna che conta già duemila vittime in 111 Paesi, fra cui USA, Canada, India, Indonesia ed Australia. Il malware Zloader è stato in precedenza usato per diffondere i ransomware Ryuk e della banda Conti.

Il banking malware utilizza un certificato valido di Microsoft che permette ai cyber criminali di sferrare cyber attacchi che partirebbero da un aggiornamento fasullo di Java.

Come avviene l’attacco con Zloader

“La catena dell’infezione incorpora tecniche che includono l’uso del software legittimo di remote management software (RMM) per ottenere un accesso iniziale alla macchina nel mirino”, spiega Golan Cohen di Check Point in un report. “Il malware poi effettua l’exploit del certificato di verifica di digital signature di Microsoft per iniettare i payload in un sistema DLL per bypassare i sistemi di difesa”.

L’attacco inizia inducendo gli utenti a installare il software RMM Atera, usandolo nel periodo di prova gratuito di 30 giorni per effettuare l’upload e il download di file arbitrari ed eseguire script sul computer. Gli attaccanti sfruttano il banking trojan Zloader per trafugare cookie, password e altre informazioni private. Inoltre, puntano a guadagnare notorietà agendo come distribution framework per il ransomware Conti, secondo l’advisory dello U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) pubblicato lo scorso settembre.

Il vettore di attacco sfrutta Java, installando un programma legittimo di remote management che imita un’installazione fake di Java, secondo CPR.

I dettagli dell’attacco

L’utilizzo di uno dei file aggiunge l’esclusione di Windows Defender. Intanto un secondo file recupera ed esegue i payload successivi, compreso il DLL “appContast.dll” che serve a far girare ZLoader (“9092.dll”). L’appContast.dll porta la firma legittima di Microsoft con e-signature valida. Inoltre, l’attacco prevede l’iniezione del file, in origine un’app resolver module (“AppResolver.dll”), con uno script per caricare il malware responsabile dell’ultima fase.

Infine, l’attacco usa la vulnerabilità CVE-2013-3900 nella WinVerifyTrust signature validation (che risale a nove anni fa), una falla che consente agli attaccanti di eseguire code arbitrario attraverso “eseguibili portatili”, artefatti di proposito, in modo tale da modificare il file solo quanto serve per non revocare la validità della firma digitale.

Come proteggersi dalla campagna Malsmoke

“Partiamo da presupposto che non esistono e non esisteranno software o applicativi completamente sicuri“, mette in guardia Iezzi: “Ecco che quindi diventa necessario adottare framework di sicurezza efficaci ed efficienti. Un’architettura di sicurezza basata per layer: predittivo, preventivo e proattivo“.

L’esperto di cyber security spiega come proteggersi: “Nel caso specifico, questi layer avranno lo scopo di “compensare e proteggere” attraverso un sistema di patching virtuale le criticità e le minacce che quotidianamente incontriamo e siamo costretti a fronteggiare. È evidente che il social engineering sarà sempre maggiormente il vettore di attacco preferito dai criminal hacker. Diventa quindi necessario e indispensabile prevedere attività di formazione e awareness per i propri dipendenti, ma allo stesso tempo effettuare attività di phishing simulation per misurare costantemente il livello di attenzione e conoscenza dei propri colleghi. Ma non è sufficiente”.

“Dobbiamo operare per strati di difesa ulteriori. Uno di questo è sicuramente l’adozione di sistemi di EDR ( Endpoint Detection & Response) e/o XDR unitamente a servizi di SOC as a Service permettono di creare quella linea di difesa necessaria per ridurre drasticamente il rischio cyber di queste tipologie di attacchi”, conclude Iezzi.

Infine, CPR invita gli utenti di Microsoft ad applicare l’update per la verifica Authenticode, soprattutto da quando non lo è di default, in modo da evitare di cadere vittime della campagna. Inoltre, per evitare una possibile compromissione del nostro computer bisogna aggiornare sempre il sistema operativo e gli strumenti anti-malware.

