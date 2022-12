Ecco le truffe di Natale: attenti alle mail, a rischio soldi e dati personali

Regali da parte di Netflix, voucher omaggio, vincite di biglietti per la vacanza e appuntamenti per incontri inattesi sono solo alcune delle categorie che in questo periodo di attesa per il Natale, stanno sfruttando il clima di festa tramite messaggi di testo e email malevole, al fine di sottrarci dati, tempo e denaro.

Si tratta di truffe volte proprio a incantare l’utente con l’aria natalizia e il buon spirito del regalo che però, svolgendo appunto l’attività fraudolenta, possono unicamente diventare un pericolo per le persone. Anche economico.

Lo shopping natalizio con il sottofondo di phishing

Come abbiamo imparato a riconoscere in questo Osservatorio, il phishing è una forma di truffa online che mira a ingannare gli utenti facendoli cliccare su link malevoli o fornendo informazioni sensibili. Durante le feste di Natale, i truffatori spesso sfruttano la fretta e l’eccitazione dei regali per inviare e-mail o messaggi di testo apparentemente legittimi che promuovono offerte speciali o richiedono l’accesso a account personali.

WHITEPAPER Social engineering: che cos’è l’attacco informatico di ingegneria sociale e come respingerlo

Da questo punto di vista è illuminante la recente ricerca resa nota da Bitdefender Antispam Lab, che evidenzia un aumento significativo dello “spazzatura” che riceviamo via email, analizzandone il contenuto e filtrando proprio quello a tema natalizio. Il volume dello spam analizzato da Bitdefender è aumentato a partire dal 27 novembre con picchi importanti tra il 6 e il 9 dicembre. Inoltre di tutto lo spam analizzato, il 31% e il 24% sono stati ricevuti rispettivamente dagli utenti negli Stati Uniti e in Irlanda. In questa analisi l’Italia, al pari dell’Australia, segue Svezia, Danimarca, Francia, Regno Unito e Germania (tutte tra il 7-6%), con l’1% delle email ricevute.

I brand utilizzati dai criminali per queste campagne, sono marchi noti della distribuzione dei servizi. Impersonando i quali si cerca di convincere l’utente a ricevere un regalo, fornendo in cambio dati personali, talvolta anche di carta di credito. Regali che mai arriveranno ovviamente, ma che consegneranno questi dati, direttamente tra le mani criminali. È così per esempio nel caso di Netflix

Oppure come anche nel caso dei voucher omaggio regalati da Lowe’s, un colosso americano che commercializza beni e materiale per la casa. In questo caso la vittima viene convinta della ricezione del buono, solo a seguito della compilazione di un sondaggio

La sorpresa arriva alla fine, quando compaiono le spese di spedizione del regalo, pari a 3 $, per le quali servirebbero i dati della carta di credito dell’utente. Sono tutti tentativi fraudolenti per attivare abbonamenti e sottrarre illecitamente i nostri risparmi, senza mai ricevere alcun regalo.

Nella stessa ondata di spam, sono state individuate anche frodi su appuntamenti online. Sempre sfruttando il tema natalizio, la solitudine delle eventuali vittime e il desiderio di una piacevole compagnia, che possa cambiare la monotonia di queste vacanze di Natale, una campagna malevola organizzata sta diffondendo messaggi di ragazze disposte a tenerci compagnia e offrire un appuntamento per questo Natale, da passare con noi. In realtà chiunque si registrerà e instaurerà un dialogo con queste persone, deve sapere che perderà unicamente tempo e denaro (spesso le registrazioni sono a pagamento), inoltre nella maggior parte delle volte, dall’altra parte non ci sono mai le donne che vengono evidenziate nelle foto, ma un gruppo di operatori organizzati, atti a rubare la nostra attenzione, i nostri dati e i nostri risparmi.

“Molti dei profili trovati su queste piattaforme non sono collegati a donne della vita reale, ma gli operatori fanno un lavoro abbastanza buono nel sedurre le “potenziali” vittime con la promessa di incontrarsi”, avvertono gli esperti di Bitdefender.

Alcuni consigli utili in vista del Natale e non solo

Per proteggersi dal phishing durante le feste di Natale, è importante essere cauti quando si ricevono e-mail o messaggi di testo sospetti. Ecco alcuni consigli per evitare di cadere in trappola:

Verifica l’origine del messaggio: Se ricevi un’e-mail o un messaggio di testo che sembra provenire da un’azienda o da un conoscente, verifica l’indirizzo e-mail o il numero di telefono prima di cliccare su qualsiasi link o fornire informazioni personali. Non cliccare su link sospetti: Se ricevi un link che sembra sospetto, non cliccarci sopra. Invece, apri il browser e digita manualmente l’indirizzo del sito al quale vuoi accedere. Usa una password sicura: Assicurati di utilizzare password forti e uniche per ogni account che possiedi. In questo modo, anche se qualcuno dovesse ottenere l’accesso a uno dei tuoi account, gli altri rimarranno protetti. Attiva la verifica in due passaggi: La verifica in due passaggi è un ulteriore livello di sicurezza che richiede di inserire un codice di verifica ogni volta che si accede a un account da un nuovo dispositivo. Attivare questa opzione può aiutare a proteggere i tuoi account da tentativi di accesso non autorizzati.

Seguire questi consigli può aiutare a proteggerti dal phishing durante le feste di Natale e in qualsiasi altro momento dell’anno. Ricorda di essere sempre attento e cauto quando si tratta di fornire informazioni personali o cliccare su link sospetti online.

@RIPRODUZIONE RISERVATA