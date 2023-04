L’Agenzia europea per il controllo del traffico aereo sotto cyber attacco russo

L’agenzia europea per il controllo del traffico aereo ha dichiarato giovedì di essere sotto attacco da parte di hacker filorussi, Killnet.

La notizia è rilevante per il timore che Mosca possa interferire con le infrastrutture critiche mentre la guerra in Ucraina arriva a un momento decisivo e i rapporti con l’Occidente sono ai minimi storici.

Ciò considerato non ci sono al momento danni concreti da quest’attacco.

L’attacco cyber all’agenzia europea del traffico aereo

Il cyberattacco al sito web dell’agenzia è iniziato il 19 aprile, ha dichiarato una portavoce dell’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea, nota anche come Eurocontrol, aggiungendo che non sta influenzando le attività di controllo del traffico aereo dell’agenzia.

“Dal 19 aprile il sito web di Eurocontrol è stato attaccato da hacker filorussi. L’attacco sta causando interruzioni al sito e alla disponibilità del web”, ha dichiarato la portavoce. “Non c’è stato alcun impatto sull’aviazione europea”.

Gli impatti

Un alto funzionario di Eurocontrol che ha familiarità con la situazione ha dichiarato che l’agenzia ha messo in sicurezza i suoi sistemi operativi e che la sicurezza del traffico aereo non è a rischio. I sistemi utilizzati per la sicurezza aerea sono soggetti a rigorosi protocolli di protezione informatica e non sono collegati a reti esterne che potrebbero consentire agli hacker di accedervi direttamente, ha dichiarato il funzionario.

Tuttavia, giovedì Eurocontrol ha consigliato alle compagnie aeree di non utilizzare il suo sistema online per la presentazione dei piani di volo a causa di problemi temporanei di connettività e di utilizzare “altri canali” se possibile, secondo quanto riportato sul suo sito web operativo. Una portavoce di Eurocontrol non è stata disponibile per un commento sul consiglio.

Il funzionario ha aggiunto che la comunicazione interna ed esterna è stata compromessa, costringendo alcuni dei circa 2.000 dipendenti a utilizzare strumenti commerciali per comunicare.

“È stata una battaglia informatica pesante e, sebbene le operazioni siano del tutto sicure, è stato difficile fare altre cose”, ha detto il funzionario.

Giovedì sera il sito web dell’agenzia è stato a intermittenza irraggiungibile o lento a caricarsi.

Killnet, un gruppo di hacker russi che in passato ha invocato attacchi nucleari contro gli Stati Uniti, ha condiviso mercoledì sera un post sul proprio canale social media Telegram annunciando un attacco a Eurocontrol. Il post invitava gli hacker a partecipare a quella che descriveva come una maratona di attacchi a Eurocontrol.

“Da oggi si terrà una maratona di Eurocontrol della durata di 100 ore”, si leggeva nel post.

Il post suggeriva che l’hack potrebbe essere stato un attacco DDoS (Distributed Denial-of-Service). Quindi poco sofisticato e usato di frequente da parte dei criminali informatici di sopraffare i server bersagliandoli con una marea di richieste, a volte utilizzando personal computer o dispositivi connessi violati.

Killnet ha anche condiviso un post di un altro canale Telegram apparentemente gestito da blogger militari russi che coprono l’aggressione del loro Paese in Ucraina. Nel post gli hacker di Killnet affermavano di aver preso di mira Eurocontrol perché era legato all’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico e sosteneva l’Ucraina.

“Questo è il motivo per cui ora causeremo un grande disagio a tutte le compagnie aeree in Europa”, si leggeva nel post.

Eurocontrol è una parte fondamentale della sicurezza del traffico aereo in Europa, in quanto gestisce il traffico transfrontaliero attraverso gli spazi aerei coperti dalle autorità nazionali del traffico aereo. Inoltre, il suo ufficio di Maastricht, nei Paesi Bassi, fornisce il controllo diretto del traffico aereo nello spazio aereo superiore di quel Paese, oltre che del Belgio, del Lussemburgo e della Germania nordoccidentale per i voli civili e militari.

Finora le operazioni delle compagnie aeree non sono state apparentemente influenzate dall’attacco. Giovedì alcuni dirigenti di compagnie aeree hanno dichiarato di non essere a conoscenza dell’assedio alla rete di Eurocontrol o di qualsiasi impatto sulle operazioni nei cieli europei.

“L’attacco contro l’EUROCONTROL è solo una delle numerose azioni dimostrative condotte dai collettivi Pro-Russia”, conferma l’esperto cyber Pierluigi Paganini.

“Si tratta al momento di azioni che hanno una portata limitata e che spesso non impattano le operazioni delle strutture colpite. Nella fattispecie non vi è stato alcuno impatto sul traffico aereo europeo sebbene a titolo precauzionale l’Eurocontrol ha consigliato alle compagnie aeree di evitare di archiviare i piani di volo attraverso il suo sistema online”.

“Lo stesso gruppo in passato ha colpito con attacchi DDoS i portali di aeroporti negli USA e in Europa in segno di protesta contro il supporto all’Ucraina”.

Lo scenario della (cyber) guerra Russia-Occidente

Le autorità europee sono sempre più preoccupate che la Russia possa attaccare parti delle infrastrutture europee di trasporto, comunicazione ed energia da quando, nel febbraio dello scorso anno, ha invaso l’Ucraina, scatenando il più grande confronto con l’Occidente dai tempi della Guerra Fredda.

Le autorità per la sicurezza informatica di Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Australia e Nuova Zelanda, note congiuntamente come Five Eyes, hanno lanciato l’anno scorso un avvertimento a tutti gli operatori di infrastrutture critiche di questi Paesi, affermando che il governo russo stava esplorando opzioni per potenziali attacchi informatici come ritorsione alle sanzioni occidentali dopo l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca.

Negli Stati Uniti, l’amministrazione Biden ha ripetutamente avvertito le imprese statunitensi, comprese quelle energetiche, che potrebbero essere prese di mira dagli hacker russi come forma di ritorsione da parte del Cremlino. I Paesi europei hanno subito una serie di sabotaggi e cyberattacchi dall’inizio della guerra, anche se nessuno di essi è stato attribuito inequivocabilmente alla Russia. Lo scorso ottobre, il traffico ferroviario nel nord della Germania è stato bloccato per ore dopo che ignoti attaccanti hanno reciso simultaneamente due cavi di dati distanti centinaia di chilometri, mettendo fuori uso il sistema di comunicazione interno dell’operatore ferroviario e il suo canale di backup. Più tardi, nello stesso mese, le autorità danesi hanno dichiarato che l’energia elettrica sull’isola danese di Bornholm era saltata a causa dell’interruzione di un cavo elettrico sottomarino che collegava l’isola alla Danimarca.

Il mese precedente, alcune esplosioni hanno distrutto tre dei quattro cavi che compongono i gasdotti Nord Stream 1 e 2 che collegano la Germania direttamente alla Russia attraverso il Mar Baltico. Pur avendo inizialmente sospettato la Russia, i funzionari tedeschi hanno poi dichiarato di non ritenere più il Paese responsabile.

Dallo scoppio della guerra, la maggior parte dell’attività informatica della Russia si è concentrata all’interno dei confini dell’Ucraina, ma gli alleati occidentali sono stati in guardia contro il potenziale di attacchi informatici russi alle infrastrutture critiche.

Finora, tali attacchi non si sono concretizzati. Invece, gruppi di hacktivisti filorussi, tra cui Killnet, hanno cercato di irritare gli alleati dell’Ucraina con attacchi di basso livello destinati in parte a catturare l’attenzione, secondo le aziende di sicurezza occidentali.

I ricercatori di Google e di altri paesi sono sempre più convinti che gli hacker e gli attivisti online filo-russi stiano lavorando con l’agenzia di intelligence militare del Paese.

Killnet ha attaccato una serie di entità, tra cui obiettivi negli Stati Uniti, Giappone, Italia, Norvegia, Estonia e Lituania con attacchi DDoS, secondo i ricercatori di sicurezza. Il gruppo sembra agire, a volte, di concerto con un altro collettivo di hacktivisti filo-russi chiamato XakNet.

Killnet ha rilasciato interviste ai media russi nell’ultimo anno e i ricercatori sostengono che l’attenzione dei media – che rafforza l’idea che la guerra della Russia abbia guadagnato il sostegno popolare – potrebbe essere un obiettivo più importante di qualsiasi disturbo informatico. Gli attacchi DDoS sono considerati relativamente sofisticati e generalmente considerati più una seccatura che una seria minaccia informatica.

