Giornata Mondiale della Posta: come proteggersi dal Phishing e tutelare la propria privacy online

In occasione della Giornata Mondiale della Posta, che commemora il ruolo fondamentale della posta nel progresso della società moderna, HWG Sababa ribadisce l’importanza di proteggere la posta elettronica, le credenziali di accesso e sensibilizza il pubblico sull’urgente necessità di difendersi dai pericoli del phishing online.

Da quando l’Unione Postale Universale ha istituito questa celebrazione nel 1874, la posta ha rivestito un ruolo cruciale nella connessione delle persone e nella diffusione delle informazioni. Oggi, con l’avvento della tecnologia digitale, la nostra posta non riguarda solo lettere cartacee, ma anche la nostra presenza online, dai nostri account email agli acquisti online, dall’home banking ai pagamenti digitali.

Tuttavia, il lato oscuro di questa interconnettività è il crescente rischio di phishing, una delle tecniche di ingegneria sociale più utilizzate al mondo per ottenere dati sensibili o accesso a reti informatiche. In un mondo in cui gli attacchi di phishing sono sempre più comuni, riconoscerli è diventato cruciale per proteggere la nostra privacy e la nostra sicurezza online.

Andrea Saturnino, ICT Security Specialist di HWG Sababa, ha dichiarato: “Il phishing è un pericolo sempre in agguato. E-commerce, pagamenti online, home banking e profili social offrono agli hacker molte opportunità per attaccare. La nostra attenzione deve essere costantemente alta per proteggere i nostri dati e le nostre finanze.”

Ecco alcuni suggerimenti da seguire per difendersi dal phishing:

Diffidare di fronte alle richieste urgenti: le email che chiedono di compiere azioni immediate, come effettuare un bonifico a un IBAN sconosciuto o fornire dati personali per sbloccare un pacco, dovrebbero sollevare sospetti. Verificare sempre l’autenticità di queste richieste prima di agire. Attenzione agli errori grammaticali: le email di phishing spesso contengono errori grammaticali o di sintassi. Controllare attentamente il testo e l’oggetto delle email sospette. Controllare il dominio dell’indirizzo email: se l’indirizzo email sembra strano, molto lungo o contiene wording non corretto, potrebbe essere un tentativo di truffa. Confrontare con altre informazioni verificate, se possibile. Non condividere dati sensibili: diffidare dalle richieste di credenziali o dati personali, come numeri di carta di credito o codici di accesso all’home banking, tramite email non verificate. Attenzione ai link e agli allegati: evitare di aprire link o allegati sospetti. I file PDF o XLSX possono nascondere codice malevolo. Quando ci sono dubbi sulla provenienza di un file, evitare di aprirlo.

Inoltre, è fondamentale segnalare le potenziali email di phishing al proprio reparto IT se vengono ricevute su caselle aziendali o cercare pareri da persone di fiducia se le email arrivano sulla casella personale.

La Giornata Mondiale della Posta ci ricorda l’importanza della comunicazione e della connessione tra le persone, ma dobbiamo anche essere vigili nella difesa della nostra privacy online. Seguendo questi suggerimenti e rimanendo informati sulle ultime minacce informatiche, possiamo contribuire a mantenere un ambiente online più sicuro per tutti.

