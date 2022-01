C'è Emotet dietro la nuova campagna malware - Cyber Security 360

È stata avvistata una nuova campagna di distribuzione del malware Emotet che, in questa variante, è in grado di sfruttare format non convenzionali di indirizzi IP per sfuggire agli anti-malware ed evitare così il rilevamento: una sofisticata tecnica di social engineering che mira a ingannare gli utenti nell’abilitare le macro dei documenti e automatizzare l’esecuzione del malware.

Emotet, l’infezione tramite indirizzi IP non convenzionali

Trend Micro ha individuato “una campagna intenta a distribuire il malware Emotet” che “si distingue dalle precedenti per l’utilizzo di rappresentazioni esadecimali e ottali degli indirizzi IP contattati durante il processo di infezione”, commenta Pierluigi Paganini, analista di cyber security e CEO Cybhorus: “Con questa tecnica l’attaccante tenta di evadere i processi di detection delle soluzioni di sicurezza che evidentemente non si trovano dinanzi ad un URL classico associato a campagne Emotet”.

WHITEPAPER Che 2022 sarebbe senza protezione? Sviluppa ora una strategia di SICUREZZA integrata Sicurezza Cybersecurity

Infatti, Trend Micro avverte dell’utilizzo dell’inusuale rappresentazione esadecimale e ottale degli indirizzi IP. In fase di processo, il sistema operativo li converte in automatico “alla rappresentazione decimale per avviare la richiesta dei server da remoto”, ha spiegato l’analista di Trend Micro, Ian Kenefick, in un report.

L’attacco via Excel 4.0 Macro: i dettagli

“Come nelle precedenti campagne Emotet si sfrutta una vecchia funzionalità nota come Excel 4.0 Macro per l’automatizzazione di compiti ripetitivi in Excel”, sottolinea Paganini: “nell’attacco in questione la funzionalità consente di avviare il processo di infezione all’apertura del documento Excel”.

Una volta abilitata, la macro invoca un URL che usa l’offuscamento mentre l’host incorpora una rappresentazione esadecimale dell’indirizzo IP — h^tt^p^:/^/0xc12a24f5/cc.html — per eseguire un codice applicazione HTML (HTA) da un host remoto.

“Sebbene sia stato utilizza un trucco per mascherare gli indirizzi IP alle soluzioni di sicurezza”, continua l’esperto di cyber security, “va detto che le macro all’interno del file Excel eseguono il comando cmd.exe/mshta.exe passando la rappresentazione codificata dell’URL dal quale scaricare il file HTML application (HTA). Proprio questo passaggio può servire a individuare questo tipo di attacchi”.

Il ruolo delle gang ransomware dietro la botnet Emotet

“Gli attacchi” nel report di Trend Micro “dimostrano la continua evoluzione delle tecniche da parte degli operatori dietro la botnet Emotet”, continua Paganini; dunque “è cruciale per gli esperti di sicurezza seguirne gli sviluppi nel tempo per individuare la minaccia. La botnet Emotet è un abilitatore fondamentale per l’ecosistema criminale, ricordiamo che la stessa è stata utilizzata da molteplici gang ransomware come mezzo iniziale di infezione per successiva diffusione dei ransomware (Conti, DoppelPaymer, Egregor, ProLock, Ryuk). La resurrezione della botnet Emotet osservata lo scorso anno è proprio frutto di questa collaborazione consolidata da parte delle principali operazioni ransomware, in particolare della gang Conti”.

Come proteggersi: disabilitare le macro

La catena di infezione, come nei precedenti attacchi riferiti a Emotet, trae in inganno gli utenti abilitando i documenti macro e automatizzando l’esecuzione del malware.

Il documento impiega le macro di Excel 4.0, una funzionalità a rischio frequente di abusi da parte di attori malevoli che la sfruttano per diffondere malware. Per questo motivo Microsoft disabilita le macro di Excel 4.0 per bloccare il malware di default.

Al momento Microsoft ha disabilitato le macro XLM di default dal fork di settembre, la versione di Excel 16.0.14527.20000. Questa è una strada per proteggersi dalla nuova campagna Emotet.

Nel frattempo, conviene seguire l’evoluzione della botnet Emotet, per individuare tempestivamente le minacce.

@RIPRODUZIONE RISERVATA