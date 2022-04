Gli attacchi DDoS nel 2021 sono diminuiti, ma sono più estesi e più complessi. Lo rivela uno studio a firma di F5.

“Gli attacchi DDoS sono forse meno ‘spaventosi’ di ransomware o malware devastanti”, commenta Pierguido Iezzi, esperto di cyber security e CEO di Swascan, “ma appartengono comunque al novero delle minacce evergreen nel panorama della cyber”. Ecco perché.

Attacchi DDoS sempre più insidiosi

Nel 2021, gli attacchi DDoS in grado di superare la soglia dei 250 Gbps hanno registrato un incremento del 1.300%. Infatti, l’anno scorso è quadruplicata proprio la dimensione media gli attacchi.

Inoltre, supera il 25% la quota di quelli che colpiscono il settore bancario, finanziario e assicurativo (BFSI).

“Il fatto che vengano registrati meno attacchi DDoS”, continua Iezzi, “ma spesso più rivolti al mondo del Finance, per esempio, è frutto dell’organica evoluzione del cyber crime”.

Infatti “un DDoS lanciato contro un’azienda che espone i propri servizi al pubblico è comunque in grado di impattare significativamente la business continuity e causare quindi ingenti perdite”, mette in evidenza Iezzi.

Inoltre, la piattaforma F5 Silverline ha registrato il maggior attacco DDoS della storia: 1,4 Tbps, più di cinque volte superiore rispetto dell’attacco di 253 Gbps (record del 2020) e un attacco da 500 Gbps (febbraio 2021).

“D’altro canto, la presenza sempre più diffusa di WAF (Web Application Firewall) e DDoS protection anche su siti ‘minori’ rende meno conveniente per i criminal hacker lanciare attacchi più casuali, ma sprona a creare pattern e attacchi più complessi contro target in grado di fruttare un profitto decisamente maggiore”, continua Iezzi.

“Non dobbiamo dimenticare”, conclude l’analista, “che anche se il DDoS sembra aver avuto una leggera flessione, rimane una delle tecniche più amate dagli hacktivisti”.

I dettagli degli attacchi DDoS

F5 ha archiviato il quarto trimestre del 2021 registrando una dimensione media degli attacchi oltre i 21 Gbps, più di quattro volte maggiore di quelli registrati a inizio 2020.

Gli attacchi volumetrici, inoltre, costituiscono il 59% del totale degli attacchi individuati (-66% rispetto all’anno precedente).

Aumenta anche la quota degli attacchi DDoS a specifici protocolli e a livello di applicazione (+5% su base annua): il 27% degli attacchi nel 2021 ha usato il protocollo TCP (+17% rispetto all’anno precedente).

Gli attacchi alle query DNS sono attualmente più diffusi, in crescita del 3,5% rispetto all’anno precedente e l’uso della frammentazione UDP è diminuito del 6,5%. Gli attacchi di tipo LDAP Reflection hanno registrato una flessione del 4,6%, mentre quelli di DNS Reflection del 3,3%.

“Insieme ai cambiamenti nella tipologia di attacco, abbiamo continuato a osservare una forte prevalenza di attacchi multivettoriali, tra cui l’episodio da 1,4 Tbps, che utilizzano una combinazione di DNS Reflection e HTTPS GETS”, ha spiegato David Warburton, director degli F5 Labs. “Un aspetto particolarmente evidente all’inizio dell’anno, quando gli attacchi multivettoriali hanno superato significativamente quelli a vettore singolo, e che evidenzia uno scenario sempre più impegnativo per la protezione dalle minacce, dove i responsabili della sicurezza dovranno impiegare un numero sempre maggiore di strategie in parallelo per mitigare questi attacchi più sofisticati e prevenire un Denial of Service”.

Come proteggersi

In aumento è il targeting delle infrastrutture IT: per esempio negli ultimi mesi si sono verificati vari attacchi DDoS aventi come obiettivo primario i servizi di autenticazione 3D Secure. Il tutto avviene tramite piccoli volumi di traffico.

Questi attacchi, infatti, sfruttano tecniche di spoofing per mascherare i vettori dell’attacco (effettivi indirizzi IP) con indirizzi IP di soggetti legittimati all’accesso a servizi 3D Secure.

Lo scopo è quello di far inserire in blacklist gli indirizzi IP legittimi. Ciò provoca disservizi tali da costringere un merchant a rinunciare alla transazione oppure ad autorizzarla, rinunciando alla verifica. Dunque, la vittima potrebbe prestare il fianco a potenziali frodi.

Inoltre, “anche se il numero di attacchi è leggermente diminuito nel 2021, il problema DDoS non si sta affatto attenuando. La dimensione e la complessità di questi attacchi crescono, obbligando le aziende ad una risposta più veloce e articolata”, sottolinea Warburton. “Anche se è ragionevole mettere in dubbio l’efficacia di attacchi che possono durare solo pochi minuti, gli attori delle minacce sanno che anche una breve interruzione del servizio può avere conseguenze significative e un impatto negativo sul brand e sulla reputazione”.

Dunque, “per affrontare attacchi DDoS sempre più sofisticati e articolati, le organizzazioni dovranno adottare misure sempre maggiori, come i controlli upstream per ispezionare e limitare il traffico che raggiunge gli endpoint, e affidarsi a managed service provider, in grado di lavorare insieme ai loro team di sicurezza sia per prevenire gli attacchi che per mitigare rapidamente quelli in corso”, conclude Warburton.

