La società di email marketing Mailchimp ha confermato oggi di aver subito un attacco alla propria infrastruttura. Un gruppo criminale malevolo è riuscito a infiltrarsi nei propri server al fine di accedere a dati e informazioni sensibili sui clienti.

A farne le spese gli utenti di Trezor, un noto servizio di crypto-wallet che ha poi segnalato l’invio di un’e-mail truffa proveniente dal proprio dominio trezor.us e contenente un malware in grado di rubare i dati delle vittime.

Siobhan Smyth, direttore della sicurezza delle informazioni presso Mailchimp, ha affermato che il team di sicurezza ha rilevato attività dannose sui sistemi della società il 26 marzo scorso, quando ha scoperto che uno strumento impiegato dai sistemi di assistenza clienti veniva utilizzato senza autorizzazione.

Subito dopo questa scoperta nei sistemi di MailChimp, gli utenti del portafoglio crittografico Trezor, un dispositivo hardware che consente agli utenti di archiviare la propria criptovaluta offline, hanno iniziato a segnalare su Twitter la ricezione di strane e-mail su un incidente di sicurezza subito dall’azienda.

È apparso subito chiaro che si trattava di una campagna di phishing mirato al furto di dati sensibili e finanziari degli utenti.

Una campagna partita appositamente come conseguenza dell’attacco a Mailchimp, all’interno del quale Trezor ospitava una mailing list di newsletter, immediatamente abusata per aumentare l’impatto dell’attacco e impattare sui proprietari di wallet di criptovaluta.

MailChimp have confirmed that their service has been compromised by an insider targeting crypto companies.

We have managed to take the phishing domain offline. We are trying to determine how many email addresses have been affected. 1/

— Trezor (@Trezor) April 3, 2022