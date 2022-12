Cyber crimine a Natale, la guida per acquisti online in sicurezza

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie aumenta l’uso della tecnologia: per lo scambio di messaggi di auguri, ma anche e soprattutto per lo shopping online mirato all’acquisto di regali o alla prenotazione di viaggi e vacanze.

È dunque importante essere consapevoli dei potenziali rischi di attacchi informatici e adottare le necessarie misure per proteggersi da queste minacce.

Acquisti online: ecco i rischi principali

Uno dei maggiori rischi durante le festività natalizie è l’incremento dello shopping online. A partire dal Black Friday passando per il Cyber Monday, le spese natalizie rappresentano un lungo periodo di acquisti frenetici e spesso, proprio con l’urgenza di portarli a termine, si finisce per non badare a certi indicatori di anomalie che dovrebbero far scattare un campanello d’allarme.

Mentre sempre più persone si rivolgono a Internet per acquistare regali, truffatori e hacker stanno intensificando i loro sforzi per rubare informazioni personali e dati finanziari. Per proteggersi, assicuriamoci innanzitutto di fare acquisti solo su siti Web sicuri ed evitiamo di fare clic sui collegamenti eventualmente ricevuti via SMS o email promozionali, così come di scaricare allegati da fonti sconosciute.

Riconoscere e difendersi dalle frodi di phishing

A questo proposito, una recente ricerca di Check Point Software, analizzando i dati relativi alle attività del mese di novembre, ha concluso che il 17% di tutti i file malevoli distribuiti via e-mail erano relativi a ordini, consegne e spedizioni; mentre sempre dall’inizio del mese scorso, il 4% di tutti i nuovi siti web creati legati allo shopping sono risultati illegittimi, evidenziando una concentrazione tematica in frodi di phishing.

Uno dei modi più comuni in cui i criminali informatici tentano di truffare le persone durante il periodo natalizio è, appunto, inviando email di phishing che fingono di provenire da negozi online o da aziende di trasporti. Queste email possono contenere link che portano a siti web falsi, progettati per rubare le informazioni degli utenti. Inoltre, possono contenere allegati pericolosi, come virus o malware, che possono danneggiare il computer dell’utente.

Prestare attenzione ai nomi di dominio dei siti web

Per contrastare questo trend, come evidenzia anche Chack Point nel report, occorre fare attenzione ai nomi dei domini su cui decidiamo di fare i nostri acquisti, “i cyber criminali cercheranno sempre di creare domini fasulli simili alla pagina web originale, ma faranno spesso errori di battitura, anche nel caso del nome del dominio stesso. Prestando quindi molta attenzione alle parole potremo evitare problemi”.

Colleghiamoci solo a siti di e-commerce che usano l’HTTPS

In relazione alla verifica degli indirizzi Web su cui atterriamo per le nostre compere, è importante che venga sempre utilizzato il protocolla HTTPS, che offre garanzie di sicurezza maggiori grazie alla crittografia dei dati che scambiamo con il server che ospita tale sito Web. Diffidata da esercenti che non utilizzano questo standard.

È importante, inoltre, diffidare dalle offerte che sembrano “troppo belle per essere vere”. Non sempre i prezzi bassi sono indice di convenienza economica: spesso viene sfruttata questa leva per attirare l’attenzione e nascondere dietro una frode che porterà alla perdita dei nostri dati e dei nostri soldi.

Non usiamo il Wi-Fi pubblico per gli acquisti online

Un altro potenziale rischio è l’utilizzo di reti Wi-Fi pubbliche per fare acquisti online in mobilità.

Quando sei in giro durante le festività natalizie, può essere allettante utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche per risparmiare sull’utilizzo dei dati o per connettersi rapidamente. Tuttavia, queste reti sono spesso non protette e possono essere facilmente violate, mettendo a rischio le tue informazioni personali.

Per proteggersi, evitiamo di utilizzare le reti Wi-Fi pubbliche per attività sensibili come l’online banking o lo shopping e prendiamo in considerazione l’utilizzo di una rete privata virtuale (VPN) per crittografare la connessione a Internet.

Le frodi di social engineering

È anche importante essere consapevoli dei potenziali rischi dell’ingegneria sociale. I truffatori utilizzano tecniche di social engineering, come l’invio di e-mail o messaggi falsi che affermano di provenire da una fonte attendibile, per indurre le persone a fornire informazioni personali o denaro.

Per proteggersi, occorre fare attenzione a qualsiasi comunicazione non richiesta e non fornire mai informazioni personali o denaro senza verificare l’identità della persona o dell’organizzazione che le richiede.

Dunque, le festività natalizie sono un momento di festa e divertimento, ma è anche importante essere consapevoli dei potenziali rischi di attacchi informatici e adottare misure per proteggere se stessi e la propria famiglia.

Facendo acquisti in sicurezza, evitando le reti Wi-Fi pubbliche e prestando attenzione alle comunicazioni indesiderate, è possibile contribuire a garantire che le festività natalizie siano allegre e divertenti.

