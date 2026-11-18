Lunedì 16 novembre, chi ha aperto i siti di BBC, CNN, Zoom, Salesforce, GitLab, HSBC, IKEA, Equifax e di un altro centinaio abbondante di organizzazioni ha scaricato, insieme alla pagina, un pezzo di codice che con quelle aziende non aveva nulla a che fare.
l'analisi tecnica
Attacco a Optimizely, malware sui siti di 178 aziende: il rischio arriva dai fornitori fidati
Una vulnerabilità di Optimizely ha consentito di distribuire JavaScript malevolo attraverso i siti di 178 organizzazioni, secondo Report URI. Senza violare direttamente le aziende, gli attaccanti hanno sfruttato la fiducia negli script di terze parti. Il caso riapre il tema della sicurezza della supply chain digitale e dei controlli sui fornitori
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