Violazione privacy, la colpa ricade sull’organizzazione: la pronuncia della Corte di Giustizia UE

La sentenza della Corte del 5 dicembre 2023 – Causa C-683/21 – si addentra in un’analisi approfondita e sfaccettata del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), con particolare attenzione alla definizione di “Titolare del trattamento” e alla contitolarità del trattamento dei dati.

La sentenza esamina un caso specifico riguardante il rapporto tra dipendente ed ente nel contesto della responsabilità per il trattamento dei dati personali.

Il caso si sviluppa attorno all’uso di dati personali da parte di un dipendente nell’esercizio delle sue funzioni professionali. Il punto cruciale della questione è determinare fino a che punto le azioni di questo dipendente possano essere considerate imputabili all’ente per cui lavora, in relazione alle normative del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR).

Responsabilità nel trattamento dati: quali implicazioni

Nel caso in questione, il dipendente aveva trattato dati personali in un modo che ha sollevato dubbi sulla conformità ai principi del GDPR. La Corte doveva valutare se le azioni del dipendente fossero state condotte nell’ambito delle sue responsabilità istituzionali e, quindi, se l’ente potesse essere considerato responsabile per eventuali violazioni del GDPR derivanti da tali azioni.

Questa situazione ha portato a interrogarsi sull’estensione della responsabilità legale dell’ente in relazione alle azioni dei suoi dipendenti e sulla necessità per le organizzazioni di avere politiche e procedure chiare per garantire la conformità al GDPR.

La decisione della Corte, in questo caso, ha importanti implicazioni per la comprensione della responsabilità delle organizzazioni nel trattamento dei dati personali. Il caso evidenzia la necessità per gli enti di monitorare attivamente e regolare le azioni dei propri dipendenti in relazione al trattamento dei dati, sottolineando l’importanza di politiche interne efficaci e di una formazione adeguata al personale riguardo ai requisiti del GDPR.

Accountability e approccio olistico alla gestione dei rischi

Inoltre, il caso mette in luce la questione dell’accountability delle organizzazioni per le azioni dei dipendenti e la necessità di un approccio olistico alla gestione dei rischi legati alla protezione dei dati.

Ciò segna un punto di svolta nell’interpretazione del ruolo del titolare del trattamento, allargando la responsabilità a entità che partecipano in modo significativo alla definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati, anche in assenza di accordi espliciti.

Tale interpretazione si allinea con il contesto di un ambiente digitale in rapida evoluzione, dove le modalità di trattamento dei dati personali si intrecciano in maniere sempre più complesse e interdipendenti.

La sentenza, infatti, affronta la questione della contitolarità con un approccio innovativo e pragmatico: la Corte sostiene che la responsabilità nel trattamento dei dati può essere condivisa tra diverse entità, indipendentemente dalla presenza di un accordo formale.

Questo principio riconosce la realtà operativa in cui diverse organizzazioni possono collaborare e influenzare il trattamento dei dati, senza necessariamente stipulare accordi espliciti.

Serve una valutazione attenta delle pratiche di trattamento dei dati

Di conseguenza, rileva ai fini della individuazione del soggetto responsabile, la valutazione attenta delle pratiche di trattamento dei dati, poiché anche azioni non formalizzate possono avere implicazioni significative in termini di responsabilità legale.

La Corte evidenzia che un dipendente, agendo nell’ambito delle sue funzioni, può essere considerato una parte integrante dell’ente, contribuendo così alla definizione delle finalità e dei mezzi del trattamento dei dati. Di conseguenza, l’ente può essere ritenuto responsabile delle azioni del dipendente in relazione al trattamento dei dati, in quanto parte del suo agire istituzionale.

Questa interpretazione estende la responsabilità dell’ente oltre i confini tradizionali, considerando il ruolo dei dipendenti come parte fondamentale delle decisioni e delle azioni intraprese dall’ente stesso.

Conclusioni

Nel contesto di questa sentenza, la Corte riconosce e affronta la complessità intrinseca nel trattamento dei dati personali nell’era digitale.

La sua interpretazione non solo allinea il GDPR alle realtà operative contemporanee, ma pone anche le basi per una responsabilità legale più espansiva e inclusiva.

Questa decisione riflette un cambiamento significativo nell’approccio alla privacy e alla protezione dei dati, evidenziando la necessità di una comprensione approfondita e di un’analisi critica delle normative in relazione all’evoluzione tecnologica e alla condivisione delle informazioni in rete.

