Stealc, l’infostealer che prende di mira browser, plugin e desktop wallet: i dettagli

I ricercatori di sicurezza informatica di Sekoia hanno rilasciato i dettagli di un nuovo infostealer emerso su diversi forum di hacking clandestini in lingua russa: chiamato Stealc, secondo i ricercatori, sarebbe un attore malevolo con alias “Plymouth” ad averlo sviluppato e pubblicizzato come MaaS (Malware as a Service) oltre che sul Dark Web (XSS e BHF) anche su canali Telegram.

Stealc, attualmente alla versione 1.3.0, è un malware implementato in linguaggio C, completo, pronto all’uso, basato su altri popolari infostealer come Racoon, Vidar e Redline Stealer e viene continuamente aggiornato con cadenza settimanale.

Fonte: Sekoia.

“Le pubblicazioni e le attività osservate di Plymouth indicano che Stealc è in fase di sviluppo continuo con nuove funzionalità aggiunte su base settimanale. Sebbene lo stealer sia già funzionante e adottato da diversi attori delle minacce, lo sviluppatore continua a migliorare sia il malware che i pannelli di amministrazione, probabilmente per espandere la propria base di clienti.” commenta il Threat & Detection Research Team Sekoia.

Le capacità dell’infostealer Stealc

L’autore della minaccia ha pubblicato una descrizione dettagliata del malware Stealc per elencare le sue capacità, il pannello di amministrazione e alcune caratteristiche tecniche. Il malware, come si legge nel rapporto dei ricercatori di sicurezza, può prendere di mira ben 75 plug-in, 22 browser e 25 desktop wallet.

Inoltre, tramite un’interfaccia web, il pannello di amministrazione dell’infostealer può fornire una suite di funzionalità, consentendo agli utilizzatori di impostare la configurazione del malware, visualizzare, filtrare, ordinare, analizzare i dati rubati e scaricare log.

Tra le funzionalità di Stealc, figurerano:

un randomizer di URL C2; un sistema avanzato di ordinamento e ricerca dei registri; utilizzo DLL di terze parti legittime; abuso delle funzioni API di Windows; capacità di offuscamento delle stringhe tramite codifica base64 e RC4.

La catena d’infezione

Per avviare l’infezione, il criminale informatico deve indurre la vittima a scaricare il malware con l’inganno. Al riguardo, Sekoia avrebbe trovato in rete falsi tutorial YouTube per software cracking pubblicati su account rubati.

Fonte: Sekoia.

In pratica, i video tutorial che descrivono come installare gratuitamente un software crackato fornirebbero un link (hxxps://rcc-software[.]com/services) per visualizzare un catalogo Web (“cracked software catalogue”) dal quale scaricare il presunto software, in realtà il payload che incorpora l’infostealer Stealc (hxxps://streetlifegaming[.]com/wp-content/uploads/2023/02/Pass_55555_Setup.rar).

Secondo l’analisi eseguita da Sekoia su dozzine dei campioni scoperti, dopo essere stato installato sul dispositivo target, il malware avvierebbe un controllo anti-analisi per assicurarsi che non sia in esecuzione in una sandbox o in un ambiente virtuale.

Dopo avere caricato le funzioni API di Windows e stabilito una connessione con il server C2, inizierebbe una comunicazione tramite richieste POST in attesa di ricevere i successivi comandi di configurazione.

Fonte: Sekoia.

Successivamente, il malware inizia a raccogliere dati da browser, estensioni e applicazioni eseguendo il suo file grabber per esfiltrare tutti i file sul server C2 e una volta terminata l’attività cancellandosi automaticamente dal dispositivo per evitare il rilevamento.

Buone regole per proteggersi dall’infostealer Stealc

Avendo scoperto al momento 35 server attivi C2 e più di 40 campioni Stealc, i ricercatori ritengono che il malware stia guadagnando molto rapidamente popolarità nelle comunità cyber criminali.

Pertanto, è quanto mai fondamentale attenersi a delle regole di buona pratica di base sempre valide:

assicurare regolarmente per il proprio software di sicurezza un aggiornamento; evitare di scaricare e installare software da fonti terze non ufficiali; non aprire mai link o allegati da fonti sconosciute.

Vale la pena ricordare infine che strumenti Malware-as-a-Service come Stealc consentono anche ad attori malevoli senza particolari competenze tecniche di acquistare kit già pronti dai mercati underground e lanciare attacchi informatici in modo semplice e rapido.

@RIPRODUZIONE RISERVATA