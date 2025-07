Osservatorio Crif 2024: prestiti personali nel mirino, come proteggersi dalle frodi finanziarie

Le frodi creditizie basate sul furto di identità occupano un capitolo importante nell’Osservatorio Crif 2024. Infatti rappresentano una minaccia in continua evoluzione nel mondo finanziario, con un impatto significativo nel credito al consumo.

“I dati confermano ciò che nel mondo bancario osserviamo da tempo sul campo: la criminalità finanziaria sta diventando sempre più mirata, sofisticata e pericolosa”, commenta Dario Fadda, esperto di cyber sicurezza e collaboratore di Cybersecurity360.

“Il rapporto CRIF-Mister Credit evidenzia infatti criticità preoccupanti nella lotta alle frodi creditizie”, conferma Pierluigi Paganini, analista di cyber security e Ceo Cybhorus.

Ecco come mitigare il rishio frodi finanziare.

Osservatorio Crif 2024: le cifre in gioco

Dall’ultima analisi dell’Osservatorio CRIF – Mister Credit sulle Frodi Creditizie emerge come nel 2024 in Italia si siano sfiorati i 31 mila casi, con un importo medio per frode che ha superato la soglia dei 4.800 euro e un valore economico complessivo di quasi 150 milioni di euro.

Rispetto al 2023 cresce l’importo medio oggetto della frode (+3,2%) perché il fenomeno delle frodi finanziarie si sta polarizzando verso importi medi e medio-alti.

Invece non cambia il valore complessivo dei danni provocati, nonostante il lieve declino del numero di frodi (-4,6%), perché crescono i danni economici medi, sempre più significativi.

Infatti, “la riduzione del numero complessivo di frodi non deve trarci in inganno: l’aumento dell’importo medio, specialmente nei prestiti personali, indica un’evoluzione delle strategie criminali”, sottolinea Dario Fadda.

Secondo il report, scendono del 30% le frodi sotto i 1.500 euro (20,2% del totale), ma salgono a doppia cifra (+11,3%) le frodi nella fascia 1500-3000 euro. E soprattutto raddoppiano i casi tra i 3 mila e i 5 mila euro (+92,7%), che ora pesano per il 15,2% del totale.

Alla leggera flessione delle frodi tra i 5 mila e i 10 mila euro (-6,2%) fa da contraltare l’incremento sensibilmente anche quelle oltre i 10.000 euro (+29,4%). Invece scendono i colpi sopra i 20 mila euro (-12,1%), a testimonianza del fatto che i colpi più clamorosi hanno frequenza inferiore, ma comportano ingenti perdite complessive.

“L’impennata delle frodi sui prestiti personali (+65,9%) e il boom degli importi superiori ai 10.000 euro (+29,4%) ci obbligano a un cambio di passo“, mette in guardia Dario Fadda.

I prestiti personali nel mirino

Il prestito finalizzato rappresenta la forma di finanziamento più gettonata, seppur in contrazione (34,4% dei casi, in flessione del -23,8% rispetto al 2023). Tuttavia, le frodi sui prestiti finalizzati vedono crescere l’importo medio (+16,7%), fino a sfiorare i 7.000 euro.

Aumentano inoltre i casi di frode su prestiti personali (+65,9%). Hanno raggiunto quota un quarto del totale, con un importo medio che supera i 16.600 euro. Significa che gli autori delle frodi sono a caccia di maggior flessibilità nei prodotti finanziari.

Le frodi su carte di credito, incluse le revolving, calano (-11,2%), mentre crescono le truffe contro le formule “Buy Now, Pay Later” (Bnpl), pur essendo marginali, rappresentando solo il 5,7% del totale.

“Nonostante un calo nel numero dei casi (-4,6%), l’aumento dell’importo medio frodato (+3,2%) e la crescita esplosiva delle frodi su prestiti personali (+65,9%) rivelano una maggiore sofisticazione delle truffe, che mirano a importi più elevati e a prodotti finanziari più flessibili“, mette in risalto Paganini.

Osservatorio Crif 2024: i beni comprati via frode

Le spese per la casa raggiungono il 10,2%, con gli elettrodomestici in prima linea (28,7% dei casi, +8,7% sull’anno precedente). Seguono il comparto auto-moto (9,6%), elettronica/informatica/telefonia (5,4%), l’arredamento (5,2%) e immobili/ristrutturazione (5,0%).

Le frodi sugli acquisti di abbigliamento sportivo e beni di lusso segnano +64%, mentre le frodi sulle spese professionali registrano +51,5%.

“È allarmante anche la polarizzazione verso le fasce d’importo medio-alte e il fatto che i 41-50enni, nel pieno dell’attività economica, restino il target più colpito“, sottolinea Paganini.

Come proteggersi

“Non si tratta più solo di difendere il perimetro: oggi è necessario adottare un approccio predittivo, che sappia riconoscere pattern anomali in tempo reale, attraverso tecnologie come l’AI e l’analisi comportamentale“, avverte Dario Fadda.

La prevenzione compie progressi, intercettando i tentativi di frode sempre più sofisticati, anche a causa della moltiplicazione dei canali digitali. L’uso dell’intelligenza artificiale e dei big data analytics contribuiscono, inoltre, ad affinare la capacità predittiva degli strumenti antifrode.

Tuttavia “i sistemi di prevenzione sembrano avere difficoltà nel reggere il passo con le nuove modalità di attacco sempre più articolate ed ingannevoli. Nuove tecnologie come l’intelligenza artificiale potrebbero sì venirci incontro sul fronte della difesa, ma potrebbero anche acuire i problemi, in quanto in rapida adozione e fruibilità anche da parte dell’ecosistema criminale”, mette in guardia Paganini.

“Nel mio ruolo in ambito finanziario”, continua Dario Fadda, “vedo ogni giorno quanto sia cruciale disporre di strumenti di prevenzione all’avanguardia, ma anche quanto sia necessaria una vera cultura della sicurezza presso i clienti. L’identità digitale è diventata il nuovo campo di battaglia, e i frodatori sfruttano ogni punto debole: scarsa consapevolezza dei consumatori, ma anche la pressione dell’innovazione digitale che – se non accompagnata da controlli robusti – può aprire la porta a nuove minacce”.

“Allo stesso tempo vedo che i anche i processi stanno cambiando e la doppia verifica dell’identità è sempre più diffusa per l’erogazione di un sempre più grande numero di servizi finanziari”, conclude Dario Fadda.