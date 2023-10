“In ospedale solo per urgenze”, l’AOUI di Verona sotto attacco hacker: per ora nessuna rivendicazione

Nelle more di quanto avvenuto durante la seconda ondata Covid con l’attacco all’ULSS di Padova, il sistema sanitario del Veneto si trova nuovamente sotto l’assedio di un attacco informatico: l’azienda ospedaliera universitaria di Verona, infatti, è stata colpita da un attacco hacker iniziato nelle prime ore di questa mattina, portando a enormi disagi in tutta la provincia provincia.

Al momento, i servizi CUP online non sono disponibili e negli ospedali si stanno registrando problemi significativi, con il sistema di gestione delle prenotazioni che è andato in tilt.

AOUI di Verona colpita da un attacco informatico

Al momento non ci sono state manifestazioni di rivendicazione criminale per questo nuovo attacco, nessun gruppo, tra quelli noti, si è ancora reso responsabile.

L’attacco ha scatenato l’attivazione della procedura di emergenza, mettendo a dura prova l’infrastruttura informatica della sanità veneta.

Gli ospedali veronesi stanno operando in condizioni estremamente difficili, con segnalazioni di grossi disagi che giungono da strutture come Borgo Trento e Borgo Roma. La situazione ha bloccato persino le linee telefoniche, che sono state compromesse, rendendo impossibile prenotare le donazioni di sangue durante la mattina.

Un primo avviso arriva dalla pagina Facebook del Presidente della Regione Luca Zaia alle 08:29, che allerta sulla sospensione del servizio di prenotazione CUP e fa sapere che sono in corso accertamenti per risalire alla natura di tale attacco.

Inoltre, secondo il comunicato ufficiale rilasciato dall’Azienda ospedaliera di Verona subito dopo l’avviso del Presidente Zaia, il funzionamento dei reparti e delle urgenze non è stato compromesso.

I dati sensibili dei pazienti non sarebbero stati violati

Almeno inizialmente, sembra che non siano stati violati i dati sensibili dei pazienti, e le procedure di backup periodico erano state effettuate regolarmente prima dell’attacco. Il dato è, come spesso accade, da prendere con le pinze, soprattutto in questa fase preliminare. Infatti, benché i backup siano efficienti e non compromessi (presumibilmente), la confidenzialità di eventuali dati sanitari dei pazienti o del personale medico, verrà sicuramente meno se dovesse esser resa nota una esfiltrazione dei dati dai computer dell’infrastruttura sanitaria.

In questo caso infatti i dati sarebbero in mani criminali e non più custodite solamente dall’AOUI di Verona.

AOUI di Verona colpita da attacco informatico: quali disagi

Nonostante questi sforzi, alcune linee telefoniche interne e parte della rete dati che si appoggia su Internet rimangono fuori servizio, e i servizi online rimangono interrotti. Inoltre, le casse automatiche e gli sportelli per pagamenti e prenotazioni sono temporaneamente chiusi.

Gli esperti informatici dell’Azienda Ospedaliera di Verona sono entrati in azione immediatamente dopo che l’allarme è scattato, cercando di ripristinare il sistema al più presto possibile. Tuttavia, le conseguenze di questo attacco informatico potrebbero farsi sentire a lungo, e resta da vedere quanto tempo ci vorrà per riportare la situazione alla normalità.

La popolazione della provincia è stata invitata a non presentarsi ai Centri prelievi se non si è in possesso di una prenotazione, e ad accedere al Pronto Soccorso solo in caso di emergenze reali.

La situazione richiede la massima cooperazione da parte di tutti per affrontare questa crisi.

Cosa impariamo da questo nuovo attacco informatico

In un’epoca in cui la sanità e i servizi online sono essenziali per il benessere delle comunità, questo attacco informatico mette in evidenza la vulnerabilità delle infrastrutture digitali.

Mentre i tecnici lavorano instancabilmente per risolvere la situazione, questa vicenda serve come un forte monito sull’importanza di rafforzare la sicurezza informatica in tutti i settori, specialmente in quelli critici come la sanità.

