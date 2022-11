Emotet torna con una nuova campagna che prende di mira obiettivi italiani per diffondere email con allegato un archivio compresso in formato ZIP. Protetto da password, il file contiene un Excel con macro malevola. Dunque, dopo cinque mesi di assenza, ritorna anche nel nostro Paese la botnet complice del cyber crimine.

“La catena di infezione non è cambiata”, commenta Paolo Passeri, Cyber Intelligence Principal di Netskope, ma “l’aspetto interessante di questa campagna consiste su come gli attaccanti abbiano adattato la catena di infezione per bypassare il blocco relativo all’esecuzione delle macro che la suite Microsoft applica di default ai documenti scaricati da internet, ancora una volta facendo leva sul concetto di digital trust delle loro vittime”. Ecco come.

Il ritorno di Emotet: perché preoccupa

La catena di infezione del malware, che si diffonde via phishing, è la stessa: sfrutta quattro dropurl dalla macro, parzialmente leggibili direttamente dal file XLS, puntando al download della DLL (64bit) Emotet e all’esecuzione tramite comando regsvr32.

Una volta caricato nella memoria, il malware cerca e runa email per usarle in future campagne spam e sfrutta payload aggiuntivi come Cobalt Strike od altri malware che comunemente sono responsabili di attacchi ransomware. Quando Emotet era considerato il malware più distribuito nel passato, improvvisamente ha cessato di effettuare spam il 13 giugno 2022. Ma i ricercatori di Cryptolaemus hanno scoperto che è tornato in attività lo scorso 2 novembre.

Microsoft era corsa ai ripari disabilitando le macro di Excel per bloccare il codice malevolo di default. “Proprio per limitare la diffusione di botnet come Emotet, a partire da aprile 2022, Microsoft aveva rimosso la possibilità di eseguire macro da documenti scaricati da internet con un semplice clic (rimuovendola temporaneamente a luglio, non senza qualche polemica)”, spiega Paolo Passeri.

“In sostanza quando un file viene scaricato da internet (anche in allegato), Microsoft aggiunge una speciale etichetta al documento denominata Mark-of-the-Web (MoTW)”. mette in guardia l’esperto di Netskope: “Se questa etichetta è presente, il documento Office viene aperto in modalità ‘Protected View’, impedendo in questo modo l’esecuzione di macro potenzialmente dannose”.

Se nulla è cambiato sotto il profilo del vettore d’attacco, c’è una novità: ora Emotet bypassa il blocco di Microsoft all’esecuzione delle macro. Il nnuovo allegato template di Excel contiene le istruzioni per aggirare Protected View di Microsoft.

I dettagli

“Proprio per bypassare questi controlli”, continua Paolo Passeri, “gli attaccanti hanno modificato il modello del file Excel utilizzato per effettuare il download del payload malevolo di Emotet, inserendo le istruzioni necessarie ad aggirare la modalità ‘Protected View’ (che consistono nel copiare il file all’interno della cartella ‘Templates’ di Office). Aggiungerei con una certa cura, visto che la procedura è differente a seconda delle versioni di Office”.

Più consapevolezza per proteggersi

“Probabilmente, nel mondo pre-pandemia, una procedura relativamente laboriosa per eseguire le macro avrebbe scoraggiato l’utente, un po’ per pigrizia, un po’ per la diffidenza proveniente dalla scarsa abitudine ad effettuare operazioni aggiuntive per aprire un documento, facendo risuonare un possibile campanello di allarme da parte dell’utente, e in ultima istanza vanificando l’attacco”, osserva Passeri.

“Oggi gli utenti tendono a fidarsi maggiormente del contenuto ricevuto, ed essendo abituati ad interagire con molteplici servizi online, non sono particolarmente sorpresi se l’accesso alle informazioni ricevute richiede alcuni passi aggiuntivi che forse in passato gli utenti stessi non avrebbero eseguito”, mette in guardia Passeri.

Serve maggiore consapevolezza. “La ‘digitalizzazione’ delle relazioni personali e professionali ha portato ad un innalzamento del livello di interazione con la tecnologia da parte di di molti utenti. Purtroppo questo innalzamento non sempre è stato assistito da un aumento equivalente del livello di formazione: questa nuova campagna di Emotet è un esempio emblematico di come gli attaccanti abbiano rapidamente monetizzato questo aspetto”, conclude Passeri.

