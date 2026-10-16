Ultimi articoli Cybersecurity Nazionale Malware e attacchi Norme e adeguamenti Soluzioni aziendali Cultura cyber News, attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Corsi cybersecurity Chi siamo

sicurezza urbana e gdpr

Trattamenti dati per finalità di Polizia: dalla DPIA ai controlli che garantiscono sicurezza e tracciabilità

Indirizzo copiato

Nei trattamenti di dati personali per finalità di Polizia, la DPIA è il punto di partenza per costruire un sistema di garanzie effettive. Dalla limitazione degli accessi alla gestione dei log, fino alla conservazione e alla sicurezza dei flussi, ogni operazione deve essere giustificata, tracciabile e verificabile

Pubblicato il 16 ott 2026
Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

trattamenti dati finalità Polizia
Aggiungi tra i preferiti su Google

Nei trattamenti per finalità di Polizia i presidi operativi non nascono dal caso e non possono essere ridotti a una checklist.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

A
Giuseppe Alverone
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Giuseppe Alverone, già Generale dei Carabinieri e DPO dell’Arma, oggi consulente, formatore, autore e auditor specializzato in privacy, cybersecurity e governance del rischio.

Seguimi su

Continua a leggere questo articolo

Who's Who

Argomenti

Canali

SPAZIO CISO

Vedi tutti gli approfondimenti >

Articoli correlati

  • Immagine 6

  • l'approfondmento

    C-Level e cyber security: il ransomware è la minaccia più urgente

    27 Nov 2025

    di Mattia Lanzarone

    Condividi
  • Agenti OpenAI hacking; Bio-HAIzard e gli agenti AI: l'impatto per la PA

  • Agentic aI

    Agenti di OpenAI: nascoste le attività di hacking nelle violazioni governative USA

    01 Ott 2026

    di Mirella Castigli

    Condividi
  • VPN sicurezza post-quantistica

  • NEWS

    Privacy su scala globale: come ExpressVPN integra protezione post-quantistica, server RAM e offuscamento del traffico

    09 Ott 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
  • e-commerce IA

  • NEWS

    E-commerce con IA a 1 euro per 6 mesi e dominio gratis per 1 anno: la sicurezza nei canali di vendita digitali

    11 Set 2026

    di Patrizia Chimera

    Condividi
0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x