Nei trattamenti per finalità di Polizia i presidi operativi non nascono dal caso e non possono essere ridotti a una checklist.
sicurezza urbana e gdpr
Trattamenti dati per finalità di Polizia: dalla DPIA ai controlli che garantiscono sicurezza e tracciabilità
Nei trattamenti di dati personali per finalità di Polizia, la DPIA è il punto di partenza per costruire un sistema di garanzie effettive. Dalla limitazione degli accessi alla gestione dei log, fino alla conservazione e alla sicurezza dei flussi, ogni operazione deve essere giustificata, tracciabile e verificabile
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