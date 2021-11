False app di verifica green pass rubano i nostri dati: allarme del Garante - Cyber Security 360

Ci sono sugli store degli smartphone app fasulle e illecite per la verifica green pass – laddove la sola corretta e ufficiale è VerificaC19: l’allarme arriva dal Garante Privacy, che ha aperto un’indagine.

App finte e illecite di verifica Green Pass

Il problema è che le app possono vedere dati personali che sarebbero invisibili su VerificaC19, a un controllo del green pass: nome, data di nascita, dosi e tamponi fatti. Alcune app richiedono una registrazione per il download e trasferiscono i dati a terzi.

I rischi per gli utenti

Dal Garante fanno sapere a Cybersecurity360.it che queste app possono catturare i dati per mandare pubblicità o forse per rivenderli a terzi.

Ma l’indagine è in corso e potrebbero emergere altri elementi, che magari potrebbero collegare queste app alla scoperta di pacchetti di green pass italiani in vendita.

“Non è da escludere che queste app illecite di verifica siano usate insomma per rubare i green pass degli italiani”, dice Paolo dal Checco, ingegnere forense. La facilità, by design, di falsificare l’app VerificaC19 (essendo a sorgente aperta) espone a rischio truffe, come già previsto da alcuni esperti e anticipato su Cybersecurity360.it.

La falsificabilità di VerificaC19

La possibilità di falsificare l’app era già nota agli esperti e la scelta di correre il rischio si giustifica con i vantaggi di avere un sistema progettato così, a livello internazionale; tuttavia, il caso ora segnalato dal Garante conferma che è del tutto giustificato interrogarsi su questi rischi, evidenziarli al grande pubblico.

E’ in fondo questa la funzione della stampa. Solo in questo modo, denunciando gli impatti di problemi, si può provare a pararli – anche se sono rischi in teoria intrinseci con il meccanismo in questione, noti agli esperti.

