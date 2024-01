DPO, OdV e collegio sindacale: una sinergia vincente per garantire compliance e governance aziendale

Vincoli e condizioni per la designazione/nomina

L’art. 39/1 del GDPR impone all’impresa, che tratta dati personali come titolare o responsabile del trattamento, l’obbligo di designare un DPO quando le attività principali (cioè il core business) consistono in processi aziendali che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala o che consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 del GDPR o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10 del GDPR.

L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

OdV (Organismo di vigilanza)

Art. 6, comma 1, lett. b) del D.lgs. 231/2001 prevede la facoltà, non l’obbligo, per l’Ente (persona giuridica, società o associazione priva di personalità giuridica) di nominare un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al fine di ottenere l’esonero dalla responsabilità per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Attenzione: lo stesso art. 6, comma 4 bis prevede che nelle società di capitali le funzioni di OdV possono essere svolte dal collegio sindacale, dal consiglio di sorveglianza e dal comitato per il controllo della gestione.