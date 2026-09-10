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La classificazione nell’AI ACT: i 4 livelli di rischio

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La rappresentazione classica, veicolata anche sui siti dell’UE, prevede quattro diversi livelli di rischio: ecco quali e ulteriori interventi da parte dell’autorità

Pubblicato il 10 set 2026
Giancarlo Butti

Auditor, esperto Privacy e Cyber Security, Referente Regolamento DORA e Inclusion del Comitato Scientifico del CLUSIT

AI Act obblighi di trasparenza; AI Act, Garante: più tutele per i dati biometrici e garanzie nello schema di DL; La classificazione nell’AI ACT: i 4 livelli di rischio; Gestione dei rischi cyber degli agenti IA: i 4 limiti delle regole europee
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Le uniche attività che obbligatoriamente ogni organizzazione che utilizzi sistemi o modelli di AI deve effettuare ai sensi dell’AI ACT (quindi qualunque organizzazione) sono la mappatura di tali sistemi/modelli e la loro classificazione.

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Giancarlo Butti
Auditor, esperto Privacy e Cyber Security, Referente Regolamento DORA e Inclusion del Comitato Scientifico del CLUSIT

Ha acquisito un master in Gestione aziendale e Sviluppo Organizzativo presso il MIP Politecnico di Milano.

Referente Regolamento DORA e Inclusion del Comitato Scientifico del CLUSIT.

Si occupa di ICT, organizzazione e normativa dai primi anni 80. Auditor, security manager ed esperto di privacy. Affianca all’attività professionale quella di divulgatore, tramite articoli, libri, white paper, manuali tecnici, corsi, seminari, convegni.

Oltre 170 corsi e seminari tenuti presso ISACA/ AIEA, ORACLE/CLUSIT, ITER, Informa Banca, CONVENIA, CETIF, IKN, Università di Milano, CEFRIEL, Ca Foscari, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, ABI…; già docente del percorso professionalizzante ABI – Privacy Expert e Data Protection Officer e master presso diversi atenei.

Ha all’attivo oltre 800 articoli e collaborazioni con oltre 40 testate.

Ha pubblicato 30 fra libri e white paper alcuni dei quali utilizzati come testi universitari; ha partecipato alla redazione di 31 opere collettive nell’ambito di ABI LAB, Oracle/CLUSIT Community for Security, Rapporto CLUSIT.

Socio e già proboviro di ISACA/AIEA, è socio del CLUSIT, di ACFE, di DFA e del BCI e partecipa a numerosi gruppi di lavoro.

Ha inoltre acquisito le certificazioni/qualificazioni (LA BS 7799), (LA ISO IEC 27001:2005/2013/2022), (LA ISO 20000-1), (LA ISO 22301), (LA ISO IEC 42001), CRISC, CDPSE, ISM, DPO, DPO UNI 11697:2017, DPO UNI CEI EN 17740:2024, CBCI, AMBCI.

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