Le uniche attività che obbligatoriamente ogni organizzazione che utilizzi sistemi o modelli di AI deve effettuare ai sensi dell’AI ACT (quindi qualunque organizzazione) sono la mappatura di tali sistemi/modelli e la loro classificazione.
adempimenti
La classificazione nell’AI ACT: i 4 livelli di rischio
La rappresentazione classica, veicolata anche sui siti dell’UE, prevede quattro diversi livelli di rischio: ecco quali e ulteriori interventi da parte dell’autorità
Auditor, esperto Privacy e Cyber Security, Referente Regolamento DORA e Inclusion del Comitato Scientifico del CLUSIT
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