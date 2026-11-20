In poco più di un anno la Corte di cassazione si è pronunciata più volte, con orientamenti non univoci, sul termine di centoventi giorni previsto dal regolamento del Garante, fino alla sentenza n. 22791 del luglio 2026.

Quando il tempo diventa oggetto di contenzioso, è il segno che manca una politica dei tempi.

Il quarto capitolo di questa serie, dedicata agli effetti di otto anni di enforcement sul GDPR, propone che l’Autorità se la dia, la scriva e la renda pubblica, articolandola in impegni, responsabilità e verifica, e prendendo a modello il regolamento europeo 2025/2518 sui casi transfrontalieri.

Poi affronta il secondo vincolo: 130 ispezioni nel 2025 a fronte di decine di migliaia di reclami e segnalazioni.

L’articolo 158 del Codice consente al Garante di avvalersi di “altri organi dello Stato”: Carabinieri e Polizia di Stato sono braccia che aspettano solo di

essere chiamate.

Quando il tempo diventa contenzioso

Il regolamento interno del Garante n. 2 del 2019, tabella B, fissa 120 giorni per notificare la contestazione delle presunte violazioni a chi risiede in Italia, decorrenti dall’accertamento definitivo.

Su quel termine, in poco più di un anno, la Corte di cassazione è intervenuta più volte e non sempre nella stessa direzione.

Le sentenze note come Enel e Report avevano alimentato un orientamento secondo cui, esaurita l’istruttoria, il termine di 120 giorni operava come limite perentorio anche rispetto al momento sanzionatorio.

Su questa scia alcuni tribunali di merito, a cominciare da Roma, avevano annullato sanzioni per tardività.

Il 6 luglio 2026, con la sentenza n. 22791, la Cassazione ha precisato il quadro.

I centoventi giorni sono il termine per notificare la contestazione e decorrono dal definitivo accertamento dell’illecito, non dalla ricezione di un reclamo o dalla prima notizia del fatto.

Dopo la contestazione, il regolamento non fissa un termine perentorio per l’ordinanza-ingiunzione; il superamento del termine per decidere il reclamo non fa decadere, di per sé, l’autonomo potere sanzionatorio; il limite esterno resta la prescrizione quinquennale.

Le sentenze n. 24861 e 24862 del 31 agosto 2026 hanno confermato questa impostazione.

Ma resta un fatto: per anni la durata dei procedimenti è stata una questione aperta, decisa caso per caso nelle aule giudiziarie; e ogni provvedimento che cade per tardività è una tutela mancata e, per gli uffici che l’hanno istruito, mesi di lavoro perduti.

La procedura è diventata il merito

Non è un fenomeno solo italiano, né solo temporale.

Il terreno su cui si combatte non è più soltanto se una violazione c’è stata, ma come e quando è stata accertata: la competenza, il termine, la motivazione, la prova della colpa, la definizione dell’impresa ai fini del massimale.

La procedura è diventata il merito. Questo, comunque, non è un male.

Un potere che nessuno controlla non è forte: è fragile.

Il controllo del giudice è ciò che rende credibile la sanzione quando viene confermata e un provvedimento che regge in giudizio vale il doppio, perché oltre a colpire il singolo caso orienta tutti gli altri.

Il problema nasce quando il controllo trova ciò che non dovrebbe trovare: tempi incerti, competenze discutibili, motivazioni che non reggono.

Una politica dei tempi

Quando il tempo diventa oggetto di contenzioso, è perché manca una politica dei tempi.

Il Garante potrebbe darsela, scriverla e renderla pubblica.

Non serve una riforma: i termini sono già nel suo regolamento.

Andrebbero governati, in tre passaggi.

Gli impegni

Sarebbe necessario chiarire quali tempi il Collegio garantisce per ciascun tipo di procedimento, e con quali priorità: i reclami che riguardano dati sanitari o minori, le violazioni che coinvolgono grandi numeri di persone, i casi in cui il ritardo rende inutile la tutela.

Le responsabilità

Occorrerebbe stabilire chi presidia quei tempi e che cosa accade quando un fascicolo si arena. Un termine senza responsabile non è un impegno: è un auspicio.

La verifica

Bisognerebbe pubblicare non soltanto quanti procedimenti si chiudono ogni anno, ma quanto tempo hanno atteso le persone e da quanto attende chi è ancora in coda.

È il dato che racconta meglio la tutela effettiva, e quello che giustifica meglio le risorse.

Il modello esiste già, perché l’Europa lo ha appena scritto.

Il regolamento (UE) 2025/2518, pubblicato il 12 dicembre 2025 e applicabile dal 2 aprile 2027, fissa per i casi transfrontalieri quindici mesi per il progetto di decisione, prorogabili una sola volta, conclusioni preliminari che espongono fatti, prove e valutazione giuridica, un termine per rispondere e il diritto di accesso al fascicolo.

Vale soltanto per i casi transfrontalieri. Farne lo standard anche per i casi nazionali sarebbe una scelta di qualità, da compiere prima che sia un tribunale a imporla.

E c’è un rovescio da dire con chiarezza.

Chiedere tempi certi significa chiedere anche le risorse per rispettarli.

L’articolo 52 del GDPR obbliga ogni Stato membro a garantire che la propria autorità di controllo disponga delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie per adempiere efficacemente ai suoi compiti.

Non è una concessione ma un obbligo fissato dal diritto unionale.

La persona in coda

Nel dibattito sui termini si parla quasi sempre del destinatario del provvedimento, che ha interesse a far valere la tardività.

Si parla poco dell’altra parte: la persona che ha presentato un reclamo e attende.

Il reclamo all’autorità di controllo, previsto dall’articolo 77 del GDPR, è per molti interessati l’unico rimedio realisticamente accessibile perchè non costa, non richiede un avvocato e mette in moto un’istituzione che ha poteri di indagine.

La Corte di giustizia, nelle sentenze sul caso SCHUFA del dicembre 2023, ha chiarito che la decisione sul reclamo non è una semplice risposta a una petizione ma un atto pienamente sindacabile dal giudice; e l’articolo 78, paragrafo 2 GDPR, riconosce all’interessato il diritto a un ricorso giurisdizionale se l’autorità non tratta il reclamo o non lo informa entro tre mesi sullo stato o sull’esito.

Per chi ha visto i propri dati sanitari circolare, o riceve ogni giorno telefonate da un call center che non dovrebbe avere il suo numero, il tempo non è un dettaglio procedurale. È la misura stessa della tutela.

Un provvedimento che arriva dopo due anni può essere ineccepibile e, insieme, inutile per chi l’aveva chiesto.

Per questo la verifica dei tempi dovrebbe partire dalla coda, da chi aspetta, e non soltanto dai procedimenti conclusi.

Una politica dei tempi che misurasse soltanto l’efficienza degli uffici guarderebbe dal lato sbagliato.

Centotrenta ispezioni

Il secondo vincolo è meno discusso, ma non meno decisivo.

Secondo la Relazione sull’attività 2025, il Garante ha svolto 130 ispezioni.

Nello stesso anno ha ricevuto 2.415 notifiche di violazione, 4.288 reclami e 145.846 segnalazioni, in larghissima parte relative al telemarketing.

Il telemarketing aggressivo è l’esempio più chiaro.

Non si ferma dalla scrivania, con una richiesta di informazioni a cui risponde un ufficio legale.

Si ferma entrando nei call center, acquisendo le liste, verificando l’origine dei

numeri, ricostruendo la filiera dei subappalti.

Il Garante sa dove guardare, lo dicono le segnalazioni, ma per guardare servono persone sul territorio.

Oggi il braccio operativo dell’Autorità sul territorio è, di fatto, uno solo: il Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza.

Svolge da oltre vent’anni un lavoro prezioso, con competenze rare; ma è solo.

Le braccia che ci sono già

Eppure le braccia ci sono già.

L’articolo 158, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali stabilisce che il Garante, per lo svolgimento dei suoi compiti, si avvale anche, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato. Organi, al plurale; è una facoltà prevista da oltre vent’anni e mai esercitata per intero.

L’Arma dei Carabinieri presidia il territorio fino ai comuni più piccoli.

I suoi reparti specializzati controllano già i luoghi in cui le violazioni dei dati personali nascono:

i NAS entrano negli ospedali, negli ambulatori, nelle farmacie, nei ristoranti e nei bar;

i Carabinieri per la tutela del lavoro verificano le condizioni nelle aziende, dove la videosorveglianza e il controllo a distanza dei lavoratori sono materia quotidiana.

La Polizia di Stato, con la Polizia postale e per la sicurezza cibernetica, indaga sugli attacchi informatici che producono gran parte dei data breach. Il binario amministrativo e quello penale si toccano già.

Nel loro lavoro ordinario queste forze possono scoprire violazioni che nessuno segnala al Garante, o raccogliere elementi utili su quelle che l’Autorità già conosce.

Un coordinamento più stretto le permetterebbe di vedere più problemi, di comprenderli meglio e di intervenire prima.

Non serve una legge: serve un protocollo d’intesa, come quello che già regola il rapporto con la Guardia di Finanza.

La prossimità che manca all’enforcement esiste già, la paga già il contribuente, e aspetta soltanto di essere chiamata.

I due vincoli dell’enforcement italiano sul GDPR

Il tempo e le braccia sono le condizioni materiali perché le norme abbiano forza.

Un’autorità che non controlla i propri tempi espone le proprie decisioni al rischio di cadere in giudizio.

Così come un’autorità con un solo braccio operativo può conoscere i problemi, ma fatica a raggiungerli.

Entrambi i vincoli si possono sciogliere a diritto vigente:

una politica dei tempi scritta e pubblica, che prenda a modello lo standard europeo;

protocolli d’intesa con le altre forze dello Stato, come la legge già consente.

Richiedono risorse, che l’articolo 52 del GDPR impone di garantire, e una scelta organizzativa.

Sanzione viene dal latino sancire: rendere inviolabile. Dunque, una sanzione che arriva tardi, o che cade in giudizio, non sancisce nulla.

Al contrario, insegna, che la norma si può violare aspettando.