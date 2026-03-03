La NIS 2 non impone semplicemente la redazione di documenti: obbliga a costruire un sistema vivo di governo del rischio.
Governance
NIS 2: coerenza, aggiornamento e tracciabilità del rischio digitale
Ogni documento si inserisce in un processo unitario e permanente, dove coerenza, aggiornamento e tracciabilità diventano il parametro reale con cui si misura il governo del rischio digitale
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024
Consulente, Formatore Privacy & DPO
