NIS 2: coerenza, aggiornamento e tracciabilità del rischio digitale

Ogni documento si inserisce in un processo unitario e permanente, dove coerenza, aggiornamento e tracciabilità diventano il parametro reale con cui si misura il governo del rischio digitale

Pubblicato il 3 mar 2026
Giuseppe Alverone

Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024

Monica Perego

Consulente, Formatore Privacy & DPO

Semplificazione NIS2; Fattore umano: un nuovo protagonista nella roadmap NIS2; Documenti come processo: coerenza, aggiornamento e tracciabilità del rischio digitale nella NIS 2

La NIS 2 non impone semplicemente la redazione di documenti: obbliga a costruire un sistema vivo di governo del rischio.

A
Giuseppe Alverone
Consulente e formatore Privacy e Cybersecurity. DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024
Fondatore e amministratore unico di DATA FABER s.r.l.s., società specializzata in formazione, consulenza e progettazione sui temi della protezione dei dati, della sicurezza digitale e della gestione del rischio. Già Generale dei Carabinieri, DPO dell’Arma e Recruiter in ambito militare, oggi svolge l’attività di consulente, formatore e divulgatore nei campi della privacy, cyber security e governance del rischio. Laureato in Giurisprudenza (Università “La Sapienza” di Roma) e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna (Università di Roma Tor Vergata), con Master e Corsi di Perfezionamento all’Università Statale di Milano, ha alle spalle un percorso militare di eccellenza: Scuola Militare Nunziatella di Napoli, Accademia Militare di Modena, Scuola Ufficiali Carabinieri, Scuola di Guerra di Civitavecchia, oltre a specializzazioni in alpinismo, in paracadutismo e quale Ufficiale Perito Selettore (Recruiter in ambito militare). Oggi accompagna vertici pubblici e privati nel comprendere e applicare norme come GDPR e NIS 2, trasformandole in leve strategiche di difesa, reputazione e continuità operativa. È DPO certificato UNI CEI EN 17740:2024, Auditor/Lead Auditor ISO 27001:2022, membro del Comitato Scientifico dell’Istituto ASAPIENS e docente nei corsi propedeutici alla certificazione dei DPO. Autore di manuali e saggi tra cui “Quaderno operativo di cybersecurity e privacy”, “Il modello organizzativo NIS 2 (MONIS)”, “Compliance privacy: Percorsi per imprese e P.A.”, “La DPIA nelle smart city”, oltre a numerosi articoli su riviste specialistiche. Il suo lavoro unisce visione strategica, rigore giuridico e capacità operativa, con l’obiettivo di diffondere cultura e strumenti concreti per una protezione dei dati e una cyber security a misura di persone e organizzazioni reali.
P
Monica Perego
Consulente, Formatore Privacy & DPO

