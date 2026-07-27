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Direttiva CER: la resilienza diventa una funzione strategica dell’impresa

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La direttiva CER introduce un nuovo modello europeo di resilienza che coinvolge board, security, risk management e compliance. Per i soggetti critici non si tratta solo di nuovi adempimenti, ma di ripensare la governance aziendale per gestire rischi sempre più interconnessi

Pubblicato il 27 lug 2026
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Alberto Caruso de Carolis

Consigliere AIIC, Associazione Italiana esperti in Infrastrutture Critiche

Direttiva CER

Dalla logica delle infrastrutture a quella dei “soggetti critici”: la direttiva europea CER (Critical Entities Resilience, Direttiva UE 2022/2557) impone assetti pubblici e aziendali più integrati, responsabilizza funzioni e board e amplia il perimetro dei rischi che devono essere valutati.

@RIPRODUZIONE RISERVATA

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