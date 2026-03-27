Condanna di Meta e Google in California: anatomia di un processo che cambia le regole

I giudici di Los Angeles hanno stabilito che Meta e Google sono responsabili per i danni alla salute mentale subiti da una giovane utente durante l’adolescenza. La Corte californiana ha riconosciuto alla vittima un risarcimento di 3 milioni di dollari, ripartito tra le due società in misura diversa a seconda del ruolo a ciascuna attribuito (rispettivamente, a Instagram e YouTube).

La causa, costruita attorno all’esperienza personale di una ventenne che aveva iniziato a usare YouTube a sei anni e Instagram prima dei dieci, ha portato in aula un racconto molto concreto di utilizzo intensivo (fino a 16 ore al giorno), dipendenza percepita e progressivo peggioramento delle condizioni psicologiche e fisiche (ansia, depressione, dismorfia corporea).

Il punto non è la cifra del risarcimento (del tutto marginale per aziende di queste dimensioni), bensì il fatto che una giuria ha ritenuto credibile l’idea che il design delle piattaforme possa avere un ruolo diretto nel produrre danni.

La decisione, arrivata dopo giorni di deliberazione complessa, si inserisce in un contesto già segnato da numerose cause pendenti contro le principali piattaforme digitali.

La decisione arriva dopo giorni di deliberazione complessa e si inserisce in un contesto già segnato da numerose cause pendenti contro le principali piattaforme digitali.

Il cuore della controversia riguardava due questioni: se i servizi fossero progettati in modo da incentivare un uso compulsivo e se tale uso potesse aver contribuito in modo rilevante a condizioni come ansia, depressione e comportamenti autolesivi. La giuria ha ritenuto fondate entrambe le tesi, aprendo uno spazio che fino a poco tempo fa sembrava difficilmente praticabile nelle aule giudiziarie.

La strategia dell’accusa: spostare il processo sul design

La costruzione della causa del suo team legale dell’attrice è stata tutt’altro che improvvisata. L’accusa ha costruito la propria strategia per superare lo scudo della Section 230, evitando cioè di concentrarsi sui contenuti (ambito in cui le piattaforme sono state più volte chiamate a rispondere e rispetto al quale hanno ormai sviluppato linee difensive consolidate) e spostando invece l’attenzione sulle scelte di progettazione dei servizi.

Gli avvocati, evitando accuratamente di entrare nel terreno tradizionale della moderazione o dei comportamenti degli utenti, hanno preferito qualificare Instagram e YouTube come prodotti progettati con caratteristiche in grado di trattenere l’attenzione ed incentivare un uso continuo, soprattutto da parte di utenti molto giovani.

La storia personale della ragazza è stata resa in aula in modo particolarmente incisivo (tanto che alcuni giurati sarebbero scoppiati in lacrime) ed è stata utilizzata come esempio concreto di un meccanismo più ampio, supportato da dati sul tempo di utilizzo e sulla precocità dell’esposizione.

A questo impianto si è poi affiancato un uso mirato di elementi simbolici e narrativi, con riferimenti espliciti alla responsabilità dell’industria nel “targeting” dei minori e alla sproporzione tra i danni subiti e le risorse delle aziende coinvolte.

L’obiettivo precipuo andava oltre il risarcimento ed era costruire una rappresentazione delle piattaforme come soggetti che hanno tratto beneficio da dinamiche di utilizzo intensivo pur essendo in grado di comprenderne le implicazioni.

Le difese delle piattaforme

Nel corso del processo, le strategie difensive di Meta e Google si sono mosse lungo direttrici differenti ma convergenti nell’obiettivo di limitare la portata della responsabilità.

Google ha insistito nel distinguere YouTube dalle piattaforme social tradizionali, sostenendo che si tratti di un servizio di streaming e non di un ambiente relazionale, cercando così di sottrarlo alle logiche che stanno guidando il contenzioso sui social media.

Meta, invece, ha concentrato la propria difesa sulla difficoltà di isolare il ruolo delle proprie piattaforme rispetto ad altri fattori presenti nella vita della giovane, sottolineando elementi familiari e personali che avrebbero inciso sul suo stato psicologico.

Entrambe le società hanno messo in discussione l’idea stessa di dipendenza da social media come categoria giuridicamente rilevante, richiamando la mancanza di consenso scientifico univoco.

Gli avvocati hanno inoltre cercato di convincere la giuria che le aziende non hanno progettato i loro servizi con l’obiettivo di danneggiare gli utenti; alcuni ex dipendenti hanno sostenuto che non esisteva un intento deliberato di produrre effetti negativi. Un’impostazione che sposta la responsabilità sul piano della complessità e dell’incertezza, evitando che il comportamento aziendale venga letto come una scelta consapevole.

Queste linee difensive non sono comunque destinate a esaurirsi con il verdetto.

Le dichiarazioni successive alla decisione lasciano infatti intendere chiaramente che entrambe le aziende intendono impugnare la sentenza, puntando su una revisione dei criteri utilizzati per valutare il nesso tra design della piattaforma e danno subito dall’utente.

È probabile che nei gradi successivi di giudizio il confronto si sposti ancora più nettamente su questo terreno, con un rafforzamento dell’argomentazione tecnica e scientifica a sostegno delle rispettive posizioni.

Il ruolo delle testimonianze

Un ruolo significativo nel processo è stato svolto anche dalle testimonianze dei vertici delle piattaforme, tra cui Mark Zuckerberg e Adam Mosseri, che hanno offerto uno sguardo diretto sulle logiche interne con cui vengono progettati e gestiti questi servizi.

Le loro dichiarazioni hanno contribuito a ricostruire il modo in cui vengono definiti gli obiettivi di prodotto e le metriche di riferimento.

In particolare, Zuckerberg ha riconosciuto che in passato il tempo di permanenza degli utenti costituiva un indicatore centrale per valutare il successo delle piattaforme, precisando che oggi questa impostazione è stata in parte rivista.

Questo passaggio, pur presentato come un’evoluzione, ha finito per confermare che tali dinamiche erano note e monitorate nel tempo, offrendo alla giuria un elemento ulteriore per comprendere il funzionamento dei sistemi contestati e il ruolo che queste metriche hanno avuto nelle scelte di progettazione.

Il punto debole della difesa: i documenti interni

Nel corso del processo sono emersi materiali interni che mostrano come le aziende fossero consapevoli degli effetti di alcune scelte di design, in particolare su utenti più giovani. Questo tipo di prova rende più difficile sostenere che le piattaforme non fossero in grado di prevedere certi effetti.

Quando una società afferma di non avere intenzione di causare danni, ma emergono documenti che mostrano la consapevolezza dei rischi, il confronto cambia natura: si tratta di stabilire se il danno sia stato considerato e accettato come conseguenza possibile di scelte progettuali orientate ad altri obiettivi, e non conta più se il danno sia stato o meno voluto.

Il richiamo ai precedenti dell’industria del tabacco è rilevante e innegabile, in quanto, anche in quel contenzioso, il passaggio decisivo non è stato la dimostrazione del danno in sé, quanto piuttosto la scoperta di documenti che attestavano una conoscenza interna dei rischi e una gestione consapevole degli stessi.

Nel contenzioso sui social media, si sta delineando una dinamica analoga, pur in presenza di differenze evidenti sul piano scientifico e fattuale, dato che, in questo caso, non esiste una sostanza con effetti biologici uniformi, ma esistono meccanismi di progettazione che incidono sui comportamenti e sulle abitudini degli utenti.

La differenza rispetto ai procedimenti del passato sta proprio nel fatto che, più che di un prodotto che produce un effetto diretto e misurabile sul corpo, si discute di un ambiente che orienta l’attenzione e le scelte degli individui. I documenti interni diventano quindi lo strumento attraverso cui rendere visibili decisioni che altrimenti resterebbero opache.

In poche parole, le piattaforme non possono più limitarsi a sostenere di aver adottato misure di moderazione adeguate o di aver reagito a segnalazioni specifiche. Devono confrontarsi con l’idea che alcune funzionalità, in quanto tali, possano essere considerate problematiche.

Un terreno difficile da presidiare, perché riguarda scelte centrali per il modello di business.

YouTube come piattaforma: una qualificazione che pesa

Un ulteriore aspetto rilevante del caso riguarda il modo in cui YouTube è stato trattato all’interno del processo.

La difesa di Google ha cercato infatti di posizionarlo come un servizio assimilabile alla televisione, dove il contenuto viene fruito in modo lineare e non mediato da una rete di relazioni sociali. La giuria ha invece accettato l’impostazione opposta, riconoscendo che anche YouTube presenta caratteristiche tipiche delle piattaforme social, a partire dal ruolo centrale degli algoritmi nella selezione dei contenuti e dalla capacità di costruire percorsi di fruizione personalizzati e potenzialmente senza interruzioni.

Questa qualificazione non è un dettaglio tecnico: se YouTube rientra a pieno titolo tra le piattaforme, allora anche le sue scelte di design diventano oggetto di scrutinio sotto il profilo della responsabilità. Il funzionamento dell’autoplay, la raccomandazione continua di nuovi contenuti e la struttura stessa dell’interfaccia vengono letti come elementi attivi, non come semplici strumenti neutrali; ed è su questo terreno che si gioca una parte importante del contenzioso futuro.

I danni punitivi: più segnale che risarcimento

Il risarcimento complessivo, pari a 6 milioni di dollari, si articola in una quota destinata alla vittima e in una quota punitiva che mira a segnalare la gravità delle pratiche contestate.

Il riconoscimento dei danni punitivi, raddoppiando il risarcimento complessivo, esprime una presa di posizione rispetto a pratiche ritenute inaccettabili.

Durante il processo, questa dimensione è stata resa esplicita dalla stessa impostazione dell’accusa, che ha insistito sulla distanza tra l’impatto reale di una condanna e la capacità finanziaria delle società coinvolte, mostrando come anche cifre molto elevate restino, di fatto, marginali rispetto al valore complessivo di questi gruppi.

L’idea della sproporzione è stata resa evidente in aula, dove un avvocato del team dell’attrice ha utilizzato un barattolo di M&M’s per rappresentare il valore di Alphabet: anche rimuovendo l’equivalente di miliardi di dollari, il livello complessivo cambiava appena.

Il risarcimento perde quindi parte del suo significato economico e diventa uno strumento di pressione, capace di orientare il comportamento futuro più che di incidere sui conti.

A rendere il quadro più complesso contribuisce il fatto che, parallelamente al procedimento, emergono, da parte delle piattaforme, scelte aziendali orientate a una crescita molto spinta. Per fare un esempio, mentre il processo era in corso, Meta ha introdotto un nuovo piano di stock option per i dirigenti, esplicitamente legato a obiettivi di crescita molto ambiziosi e a una valutazione dell’azienda nell’ordine di migliaia di miliardi di dollari.

La coesistenza tra riconoscimento dei rischi e obiettivi di espansione rafforza l’idea che il vero nodo, più che l’assenza di consapevolezza, sia il modo in cui questa viene tradotta nelle decisioni operative.

Gli effetti sulle cause già pendenti

Il verdetto di Los Angeles si inserisce in un contesto in cui oltre 3.000 cause simili sono già pendenti in California e viene considerato un vero e proprio caso pilota: non crea un precedente vincolante, ma offre indicazioni concrete su come le giurie possono valutare queste controversie, con possibili effetti sia sulla propensione agli accordi sia sull’avvio di nuove azioni.

In particolare, la valorizzazione dei documenti interni e la qualificazione delle piattaforme come prodotti con caratteristiche proprie rappresentano elementi che possono essere ripresi in altri procedimenti.

Le cause già incardinate potrebbero beneficiare di questo orientamento, soprattutto se riusciranno ad accedere a materiale probatorio simile; allo stesso tempo, le piattaforme saranno chiamate a difendersi in modo più articolato, anticipando le contestazioni e cercando di dimostrare di aver adottato misure concrete per ridurre i rischi.

Il rischio di un aumento del contenzioso

È plausibile che la decisione produca un effetto di trascinamento anche sul piano quantitativo. La percezione che sia possibile ottenere una condanna, pur in presenza di questioni complesse come il nesso causale e la definizione della dipendenza, può incoraggiare nuovi ricorsi. Studi legali e organizzazioni già attive in questo ambito hanno indicato chiaramente l’intenzione di utilizzare il verdetto californiano come base per ulteriori azioni.

L’aumento delle cause, oltre che dall’esito del singolo procedimento, dipenderà comunque anche dalla disponibilità di elementi probatori che consentano di costruire narrazioni convincenti in giudizio.

La centralità dei documenti interni suggerisce che il contenzioso si svilupperà sempre più attorno alla capacità di accedere e interpretare queste informazioni.

I prossimi passi delle piattaforme

Meta e Google hanno già annunciato l’intenzione di impugnare la decisione, segnalando che la partita è tutt’altro che conclusa. Nei prossimi mesi, il confronto si sposterà nei gradi successivi di giudizio, dove verranno esaminate con maggiore dettaglio le basi giuridiche del verdetto.

È probabile che le piattaforme cerchino di ridimensionare la portata della decisione, insistendo sulla specificità del caso e sulla difficoltà di generalizzarne le conclusioni.

Parallelamente, non si può escludere che vengano adottate modifiche incrementali alle funzionalità più controverse, anche per ridurre il rischio di ulteriori azioni.

Questi interventi, se ci saranno, potranno non essere necessariamente presentati come una risposta diretta al contenzioso, ma inseriti in un contesto in cui la pressione giudiziaria e regolatoria diventa sempre più concreta.

La questione si sposta sul design

Il verdetto di Los Angeles non chiude il dibattito sulla relazione tra social media e salute mentale, sebbene lo sposti nettamente rispetto al passato.

Ora il vero tema è in che misura le scelte progettuali delle piattaforme contribuiscano a creare le condizioni in cui quei danni diventano più probabili.

In altre parole, dovrà essere definito cosa le piattaforme hanno scelto di rendere possibile (e conveniente) che accadesse.