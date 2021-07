Avanti verso il nuovo assetto di sicurezza cibernetica nazionale: la legge 82/2021 - Cyber Security 360

La Camera ha approvato il nuovo testo del decreto-legge 82/2021 che punta a ridisegnare l’assetto della sicurezza cibernetica nazionale e prevede la creazione di una nuova Agenzia (ACN): in sede referente le Commissioni riunite di Affari costituzionali e Trasporti, presso le quali il testo del decreto è stato in esame, hanno ricevuto le proposte emendative che sono state discusse in aula. Dal potenziamento del ruolo della Difesa, alla valorizzazione della crittografia e della formazione, i relatori hanno presentato i profili di novità del testo approvato.

La legge sulla sicurezza cibernetica e Agenzia

Le proposte di emendamento sono state discusse durante la seduta della Camera dei deputati che ha avuto luogo lo scorso 26 Luglio, presieduta dal Vicepresidente Andrea Mandelli. La seduta ha visto quale primo intervento il resoconto della Relatrice per la Commissione Trasporti Raffaella Paita (Italia Viva). La deputata ha esordito ribadendo la necessità di un simile provvedimento soprattutto in una prospettiva futura, a vantaggio sia della funzionalità di tutto il sistema paese che della competitività con i partner europei ed esteri. Paita ha poi passato in rassegna l’impianto del decreto-legge, sottolineando il lavoro svolto dalle Commissioni in sede referente e spiegando i contenuti salienti delle singole previsioni.

Ha preso poi la parola Angela Raffa, appartenente al gruppo del Movimento 5 Stelle, la quale, entrando immediatamente nel merito delle previsioni del decreto, ha sottolineato come in tema di nomine dei vertici della istituenda Agenzia, le prerogative del Presidente del Consiglio siano state modificate dalle Commissioni. Nel testo emendato è stata inserita la preventiva comunicazione dei nomi al COPASIR e alle Commissioni parlamentari competenti, rivendicando come tale aggiunta fosse stata fortemente voluta dalla propria forza politica. Ancora, analizzando il dettato dell’art.4 co.5, che tratta della composizione del Comitato Interministeriale per la Cybersicurezza, è stata espunta la possibilità di convocazione presso lo stesso Comitato del direttore generale del DIS, del direttore dell’AISE e del direttore dell’AISI. Dando lettura dell’art.5 ha invece ricordato come il Movimento abbia spinto per includere le forze armate tra gli enti di collaborazione per le attività dell’Agenzia.

Con riguardo all’Art.6 ha poi ricordato come i pentastellati abbiano voluto l’inserimento del previo parere delle Commissioni parlamentari in merito al Regolamento di organizzazione dell’Agenzia per i profili finanziari. Per quanto riguarda il successivo art.7, Raffa ha sottolineato che è stata aggiunta la previsione secondo cui l’Agenza promuove anche quelle iniziative che tendono a valorizzare la crittografia come strumento di sicurezza, aggiungendo che essa è un punto di fondamentale importanza, soprattutto per la tutela di dati ed informazioni. Inoltre, all’Agenzia viene data facoltà di promuovere la costituzione di aree dedicate allo sviluppo e all’innovazione volte a favorire la formazione ed il reclutamento di personale nei settori avanzati della cybersicurezza, i c.d. CyberParchi.

Specialmente in ambito militare, la formazione degli esperti sarà demandata ad una nuova Cyber Defence Academy istituita presso il Ministero della Difesa. Infine, sempre da parte del Movimento, è stata prevista la promozione formativa intrapresa dall’Agenzia tramite percorsi universitari specifici.

Il secondo intervento è stato quello del membro di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, che ha esordito descrivendo quali sono le caratteristiche dello spazio cibernetico e quali le necessità dei sistemi per far fronte alle nuove e continue minacce digitali. Nel contesto così designato si innesta il decreto-legge, che risponderebbe alle esigenze di riorganizzazione della sicurezza e della capacità di risposta alle minacce, anche a fronte di una legislazione nazionale che, nell’opinione dell’onorevole, è risultata negli ultimi anni piuttosto disarticolata e che il decreto di creazione dell’ACN mira a semplificare. Mollicone ha ricordato l’emendamento, presentato in concerto con le forze di maggioranza, che introduce un coordinato meccanismo di interlocuzione.

Il raccordo con i diversi portatori d’interessi assicurerà da un lato la trasparenza delle decisioni e dall’altro consentirà agli attori pubblici e privati di fornire elementi conoscitivi utili ad indirizzare la strategia e le politiche nazionali, con un ruolo privilegiato mantenuto dal Parlamento e dal COPASIR. Ha poi aggiunto come l’Agenzia dovrebbe occuparsi anche della sicurezza della supply chain, in particolare come ente certificatore per la sicurezza delle stazioni appaltanti e delle infrastrutture. Il deputato ha in seguito proposto un ulteriore emendamento riguardante la previsione di agevolazioni fiscali per aziende, start up e PMI che operano nel settore della cybersicurezza. Con lo stesso tenore della collega che lo ha preceduto, Mollicone ha poi ricordato la presentazione di un emendamento sulla crittografia che valorizza lo sviluppo di algoritmi proprietari nonché la ricerca e il conseguimento di nuove capacità crittografiche nazionali, oltre al ruolo dell’Agenzia nella formazione, sin dai primi gradi d’istruzione.

A seguire ha parlato l’onorevole Valentino Valentini, del gruppo di Forza Italia, che ha inizialmente posto l’accento sui termini centrali della questione: sicurezza, difesa e minacce in uno spazio immateriale, come quello informatico, ma con conseguenze effettive e reali. In questo senso l’Agenzia e l’impianto del decreto dovrebbero contribuire a dare completezza all’architettura nazionale di cybersicurezza e della sua governance, attraverso l’interoperabilità delle strutture e la chiara definizione delle competenze. Ha poi evidenziato come gli attacchi e le minacce godano di una fortissima asimmetria tra difensori e attaccanti, in uno schema che ha ribaltato i ruoli tra grandi e piccoli soggetti, con questi ultimi ormai in grado di danneggiare importanti obiettivi anche con risorse limitate. Ritornando sulla crittografia ha invitato a porre attenzione alla doppia funzione che essa può avere: oltre ad essere strumento di difesa, la crittografia può permettere ad agenti malevoli di mascherare le loro attività. Nelle battute finali del suo discorso ha esortato a mantenere alti i livelli di guardia e sicurezza, con una legislazione aderente e capace di dare risposte unificate e coordinate, all’interno della nuova architettura che non vuole appesantire il sistema, ma migliorarne l’organizzazione e le capacità.

Ulteriore intervento politico è stato quello di Laura Ravetto, esponente della Lega, che ha fornito un quadro delle crescenti minacce cibernetiche che sono sorte negli ultimi mesi, anche in relazione alla digitalizzazione dei servizi dovuta alla pandemia. Riferendosi ai colleghi che l’hanno preceduta, Ravetto ha enfatizzato il ruolo dell’ACN come interlocutore unico di soggetti pubblici e privati nel settore della sicurezza informatica, così come ne ha sottolineato la centralità in ambito europeo. La deputata, dopo aver elencato la legislazione in materia che si è susseguita negli anni, sia nell’ordinamento italiano che europeo, ha affermato come attraverso il decreto si punti a semplificare e razionalizzare il quadro normativo esistente, avendo ben in mente come, anche grazie ai rilievi sollevati nelle audizioni delle scorse settimane, la situazione del nostro Paese sia particolarmente delicata. Ravetto ha ricordato l’impegno del proprio schieramento per un deciso coinvolgimento del Parlamento e delle Commissioni parlamentari in relazione all’Agenzia, con l’istituzione di una sede periodica in cui l’Agenzia medesima relazioni alle Commissioni.

Successivamente ha ricordato come la Lega abbia chiesto la valorizzazione delle competenze già presenti presso il Ministero della Difesa e la definizione del rapporto tra Agenzia e COPASIR, rimarcando infine come il proprio schieramento abbia sostenuto, ed ottenuto, una maggiore rilevanza per le iniziative di partenariato pubblico-privato. La collaborazione si estenderà anche al Ministero della Difesa, alla NATO e all’Agenzia Europea per la Difesa.

È stata infine data la parola a Stefano Ceccanti, in rappresentanza del Partito Democratico, il quale ha posto l’accento sull’attualità e sulla delicatezza dei provvedimenti, che hanno il merito di essere stati composti attraverso un fitto confronto tra Governo e Parlamento, rinnovando la centralità di quest’ultimo nelle decisioni politiche e legislative. Ceccanti ha favorevolmente giudicato, alla luce anche del recentissimo scandalo legato allo spyware Pegasus, la tutela che il decreto offre alle infrastrutture strategiche nazionali rispetto ad offensive poste in essere da soggetti malevoli. L’impianto organizzativo e di coordinamento delle strutture è stato definito “equilibrato”, portando ad esempio la previsione del coinvolgimento delle Commissioni parlamentari circa le cariche di vertice dell’Agenzia e nell’approvazione del proprio regolamento. Ha poi espresso il proprio positivo parere sull’emendamento all’art.7 circa la creazione di un comitato tecnico-scientifico, che consentirà, nella prospettiva presentata dall’onorevole, il coinvolgimento di esperti della comunità scientifica e della società civile.

Hanno completato la seduta gli interventi conclusivi della Relatrice Raffaella Paita e le parole del Ministro per i rapporti con il Parlamento D’Incà, i quali hanno espresso un giudizio favorevole per i lavori svolti dalle Commissioni e sul clima propositivo in cui sono avvenuti le audizioni e i dibattiti.

Con l’approvazione della Camera il testo emendato passa dunque all’esame del Senato che, viste le strette tempistiche, si auspica possa procedere all’esame da parte delle Commissioni e dell’Aula tenendo in considerazione le importanti modifiche presentate dai vari relatori.

