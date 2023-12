A qualsiasi ora e in qualsiasi momento, un attacco informatico potrebbe mettere la rischio la continuità operativa di un’organizzazione, qualunque sia la sua dimensione.

È evidente, dunque, che la sicurezza deve diventare una priorità per tutte le aziende, soprattutto nell’attuale scenario in cui la cyber minaccia è in continua crescita e diventa sempre più sofisticata.

Un contesto in cui i vendor di soluzioni di sicurezza assumono un nuovo ruolo per supportare le aziende nella protezione del proprio perimetro cyber e delle infrastrutture, fornendo non solo la tecnologia ma anche e soprattutto una consulenza di alto profilo necessaria a fronteggiare i rischi cyber grazie a soluzioni in grado di gestire, identificare e rispondere a ogni eventuale minaccia.

Di questo e altro parliamo con Samuele Zaniboni, Senior Manager of Presales & Tech Engineer, ESET Italia.

