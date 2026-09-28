L’offerta biennale di Proton VPN porta il costo a 2,99 euro al mese, con un esborso di 71,76 euro per i primi 24 mesi. Il risparmio arriva a 168 euro rispetto al prezzo di riferimento.
La proposta di Proton riguarda il piano Plus e include una garanzia di rimborso di 30 giorni.
Tra gli elementi distintivi figura Proton il codice open source sottoposto ad audit indipendenti.
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Proton VPN a 2,99 euro al mese: quanto costa
Il piano biennale di Proton per la VPN prevede un addebito iniziale di 71,76 euro per 24 mesi. Terminato il primo periodo, il servizio si rinnova a 83,88 euro ogni 12 mesi. Il prezzo mensile indicato per la promozione è 2,99 euro.
Il confronto con gli altri piani chiarisce la differenza di costo. L’abbonamento annuale costa 3,99 euro al mese, mentre quello mensile arriva a 9,99 euro.
La garanzia soddisfatti o rimborsati consente comunque di chiedere il rimborso entro 30 giorni.
|Piano
|Prezzo mensile
|Addebito iniziale
|Risparmio indicato
|2 anni
|2,99 €
|71,76 € per 24 mesi
|168 €
|1 anno
|3,99 €
|47,88 € per 12 mesi
|72 €
|1 mese
|9,99 €
|9,99 € al mese
|—
Oltre 20.000 server e più di 140 Paesi
Il piano Plus di Proton comprende una rete con più di 20.000 server in oltre 140 Paesi, larghezza di banda illimitata e accesso alle massime velocità della VPN.
L’utente può cambiare virtualmente posizione e utilizzare il servizio per accedere a contenuti soggetti a blocchi geografici.
Sono inoltre previste funzioni dedicate allo streaming e ai download P2P/BitTorrent.
Sicurezza, privacy e codice open source
Proton VPN utilizza crittografia AES-256 o ChaCha20 per proteggere il traffico. La politica dichiarata prevede la non conservazione dei log relativi a traffico, indirizzi IP, larghezza di banda e dati di navigazione.
Tra gli elementi distintivi figura anche il codice 100% open source con audit di terze parti. La società indica inoltre la giurisdizione svizzera come elemento del proprio modello di tutela della privacy.
Ad-blocker, anti-malware e VPN Accelerator sono inclusi
Il piano Plus comprende ad-blocker e protezione anti-malware, oltre al VPN Accelerator. Quest’ultimo viene indicato come capace di rendere la connessione fino al 400% più veloce.
Sono inclusi anche split tunneling, DNS personalizzato, Double Hop, connessioni LAN e supporto prioritario con chat live. L’abbonamento consente di proteggere contemporaneamente fino a 10 dispositivi.
Il servizio è disponibile su Windows, iOS, Android, Fire TV, Apple TV, Android TV e browser. L’app registra inoltre una valutazione superiore a 4,7 sugli store indicati.
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