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Proton VPN: 168 euro di risparmio con l’offerta biennale a 2,99 euro al mese tra giurisdizione svizzera e codice open source

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Proton VPN propone il piano biennale a 2,99 euro al mese, con un risparmio indicato di 168 euro. L’offerta include oltre 20.000 server, più di 140 Paesi, protezione per 10 dispositivi e funzionalità avanzate di sicurezza

Pubblicato il 28 set 2026
Patrizia Chimera

Giornalista redazione affiliazioni Nextwork360

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Proton VPN risparmio
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Proton VPN, risparmio: i 3 punti chiave

  • Offerta biennale: Proton VPN a 2,99 euro/mese (addebito iniziale 71,76 euro per 24 mesi); rinnovo 83,88€/anno; garanzia 30 giorni.
  • Plus: rete con oltre 20.000 server in più di 140 Paesi, streaming e P2P, larghezza di banda illimitata e protezione fino a 10 dispositivi su Windows, iOS, Android e TV.
  • Sicurezza: crittografia AES-256 o ChaCha20, politica no-log, codice 100% open source con audit, giurisdizione svizzera, ad-blocker, anti-malware e VPN Accelerator.
Riassunto generato con AI

L’offerta biennale di Proton VPN porta il costo a 2,99 euro al mese, con un esborso di 71,76 euro per i primi 24 mesi. Il risparmio arriva a 168 euro rispetto al prezzo di riferimento.

La proposta di Proton riguarda il piano Plus e include una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Tra gli elementi distintivi figura Proton il codice open source sottoposto ad audit indipendenti.

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Proton VPN a 2,99 euro al mese: quanto costa

Il piano biennale di Proton per la VPN prevede un addebito iniziale di 71,76 euro per 24 mesi. Terminato il primo periodo, il servizio si rinnova a 83,88 euro ogni 12 mesi. Il prezzo mensile indicato per la promozione è 2,99 euro.

Il confronto con gli altri piani chiarisce la differenza di costo. L’abbonamento annuale costa 3,99 euro al mese, mentre quello mensile arriva a 9,99 euro.

La garanzia soddisfatti o rimborsati consente comunque di chiedere il rimborso entro 30 giorni.

PianoPrezzo mensileAddebito inizialeRisparmio indicato
2 anni2,99 €71,76 € per 24 mesi168 €
1 anno3,99 €47,88 € per 12 mesi72 €
1 mese9,99 €9,99 € al mese

Oltre 20.000 server e più di 140 Paesi

Il piano Plus di Proton comprende una rete con più di 20.000 server in oltre 140 Paesi, larghezza di banda illimitata e accesso alle massime velocità della VPN.

L’utente può cambiare virtualmente posizione e utilizzare il servizio per accedere a contenuti soggetti a blocchi geografici.

Sono inoltre previste funzioni dedicate allo streaming e ai download P2P/BitTorrent.

Sicurezza, privacy e codice open source

Proton VPN utilizza crittografia AES-256 o ChaCha20 per proteggere il traffico. La politica dichiarata prevede la non conservazione dei log relativi a traffico, indirizzi IP, larghezza di banda e dati di navigazione.

Tra gli elementi distintivi figura anche il codice 100% open source con audit di terze parti. La società indica inoltre la giurisdizione svizzera come elemento del proprio modello di tutela della privacy.

Ad-blocker, anti-malware e VPN Accelerator sono inclusi

Il piano Plus comprende ad-blocker e protezione anti-malware, oltre al VPN Accelerator. Quest’ultimo viene indicato come capace di rendere la connessione fino al 400% più veloce.

Sono inclusi anche split tunneling, DNS personalizzato, Double Hop, connessioni LAN e supporto prioritario con chat live. L’abbonamento consente di proteggere contemporaneamente fino a 10 dispositivi.

Il servizio è disponibile su Windows, iOS, Android, Fire TV, Apple TV, Android TV e browser. L’app registra inoltre una valutazione superiore a 4,7 sugli store indicati.

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