L’offerta Proton per i gestori password propone Pass Plus a 2,49 euro al mese per i primi 12 mesi, contro i 4,99 euro del prezzo ordinario.
La promozione consente di utilizzare Proton Pass per archiviare e proteggere credenziali, identità e note, con crittografia end-to-end e funzioni dedicate alla sicurezza degli account online.
Il piano annuale di Proton Pass costa complessivamente 29,88 euro e prevede il rinnovo automatico a 35,88 euro ogni 12 mesi.
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Proton Pass include password, Passkey e autenticazione 2FA
Il servizio di Proton Pass archivia nomi utente e password e permette di compilarli automaticamente. La crittografia end-to-end protegge i dati salvati, mentre l’architettura a conoscenza zero impedisce l’accesso ai contenuti archiviati.
Un ulteriore livello di protezione arriva dalle Passkey. Sono un’alternativa alle password tradizionali e contribuiscono a prevenire gli attacchi di phishing. Proton Pass supporta le Passkey sulle diverse piattaforme compatibili.
L’autenticatore 2FA integrato conserva i codici di autenticazione a due fattori. Può inoltre visualizzarli e compilarli automaticamente durante l’accesso.
I piani comprendono anche alias email e monitoraggio del Dark Web
La protezione offerta da Proton Pass riguarda anche l’identità digitale. Il servizio permette di generare alias email da utilizzare durante le registrazioni online. L’indirizzo reale resta così nascosto ai servizi a cui ci si iscrive.
Il monitoraggio del Dark Web aggiunge un controllo sulle informazioni potenzialmente esposte. Il sistema invia avvisi in caso di divulgazione dei dati personali dopo una violazione di terze parti. È possibile monitorare più indirizzi email oppure il proprio dominio.
Sono inclusi la condivisione sicura e l’archiviazione dei dati
Proton Pass consente di condividere password, note e carte di credito anche con persone che non utilizzano il servizio. La condivisione può riguardare singoli elementi oppure un intero archivio.
Le informazioni possono inoltre essere organizzate insieme agli allegati. Password, identità e note possono contenere file associati, concentrando in un unico spazio i dati relativi a uno specifico account.
Il servizio è disponibile su iOS, Android, Windows, macOS e Linux, oltre che tramite applicazione web ed estensioni per i principali browser. Il passaggio da un altro gestore avviene importando i dati tramite file CSV.
Quanto costa Proton Pass
Il confronto evidenzia il vantaggio economico del piano annuale. Il prezzo promozionale del Piano Plus per 12 mesi è di 29,88 euro, che equivalgono a 2,49 euro mensili. Rispetto al prezzo ordinario di 4,99 euro, il risparmio raggiunge 30 euro nell’anno.
Il gruppo propone anche un piano Famiglia in promozione , che passa da 6,99 euro a 4,19 euro, con uno sconto del 40%: questo pacchetto consente di proteggere fino a sei account utente.
|Piano
|Prezzo mensile
|Costo 12 mesi
|Pass Plus – 1 mese
|4,99 €
|59,88 €*
|Pass Plus – 12 mesi
|2,49 €
|29,88 €
|Piano Famiglia – 12 mesi
|4,19 €
|50,28 €
La promozione annuale rappresenta quindi l’opzione con il maggiore risparmio rispetto alla tariffa mensile ordinaria.
Al termine dei primi 12 mesi, l’abbonamento annuale passa automaticamente a 35,88 euro.
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