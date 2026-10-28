Il Black Friday 2026 di NordVPN è già iniziato e propone sconti fino al 78% sui piani biennali, con tre mesi aggiuntivi di abbonamento.

La promozione di NordVPN, disponibile fino al 9 dicembre, parte da 3,49 euro al mese per il piano Base e arriva a 3,99 euro per il piano Completo.

L’offerta di NordVPN comprende diversi livelli di protezione, dalla connessione VPN alle funzioni contro malware, pubblicità e phishing, con servizi aggiuntivi nei pacchetti più completi.

NordVPN Black Friday 2026: i prezzi dei tre piani

La promozione di NordVPN prevede tre formule biennali, ciascuna con un prezzo iniziale, tre mesi extra e condizioni di rinnovo differenti.

Il costo mensile pubblicizzato va letto insieme all’importo totale richiesto per i primi 27 mesi, che potrebbe essere soggetto a IVA.

Piano Prezzo mensile pubblicizzato Sconto dichiarato Totale per 27 mesi Rinnovo Base 3,49 € 69% 94,23 € 139,08 €/anno Completo 3,99 € 78% 107,73 € 219,48 €/anno Ultimate Max 7,99 € 71% 215,73 € 338,28 €/anno

Tutti e tre i piani includono tre mesi extra e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Gli importi promozionali indicati si riferiscono ai primi 27 mesi; al termine, il servizio prevede un rinnovo annuale al prezzo riportato nella tabella.

Prima dell’acquisto, occorre verificare l’eventuale IVA e le condizioni specifiche applicabili al proprio abbonamento.

Piano Base: VPN sicura e veloce

Il piano Base di NordVPN è la formula d’ingresso, proposta a 3,49 euro al mese, con un pagamento iniziale di 94,23 euro per 27 mesi. Lo sconto dichiarato è del 69% rispetto al prezzo di rinnovo.

Il pacchetto offre una connessione VPN progettata per proteggere il traffico Internet attraverso la crittografia. La rete permette inoltre di nascondere l’indirizzo IP pubblico e di navigare attraverso server distribuiti in diverse aree geografiche.

Questa soluzione si concentra sulle funzionalità essenziali della VPN. Non comprende l’intero insieme di strumenti aggiuntivi previsti dai piani superiori.

Piano Completo: antivirus e protezione dalle truffe

Il piano Completo costa 3,99 euro al mese, per un totale iniziale di 107,73 euro relativo ai primi 27 mesi. Lo sconto dichiarato raggiunge il 78%, il più alto tra le tre formule disponibili.

Oltre alla VPN, il pacchetto integra un antivirus di nuova generazione, strumenti per individuare truffe e tentativi di phishing, protezione anti-malware e blocco di pubblicità e tracker. Le funzionalità comprendono anche il monitoraggio di email, numeri di telefono, carte di credito e carte d’identità, oltre alla protezione di chiamate e SMS.

Il piano include inoltre un password manager e 1 TB di spazio di archiviazione cloud. Rispetto al Base, la differenza di prezzo iniziale è di 13,50 euro per l’intero periodo promozionale di 27 mesi, prima dell’eventuale IVA.

Ultimate Max: IP dedicato e assicurazione cyber

La formula Ultimate Max costa 7,99 euro al mese, con un pagamento iniziale di 215,73 euro per 27 mesi. Lo sconto dichiarato è del 71%, mentre il rinnovo annuale indicato ammonta a 338,28 euro.

Il pacchetto comprende le funzionalità del piano Completo, tra cui antivirus, protezione dal phishing, monitoraggio delle informazioni personali, password manager e cloud da 1 TB. A queste aggiunge un indirizzo IP dedicato e un’assicurazione cyber con copertura massima di 5.000 euro per le truffe e il rimborso dei costi derivanti dal furto d’identità.

Per la copertura assicurativa si applicano condizioni aggiuntive. È quindi necessario consultare i relativi termini per verificare requisiti, esclusioni e modalità di richiesta del rimborso.

Quanto si risparmia davvero con l’offerta

Il piano Base ha il costo iniziale più basso, mentre il Completo aggiunge numerose funzionalità di sicurezza con una differenza di 13,50 euro sui primi 27 mesi. Ultimate Max si rivolge invece a chi considera utili anche l’IP dedicato e la copertura assicurativa.

Il confronto deve includere anche il rinnovo: dopo il periodo promozionale, il canone annuale passa a 139,08 euro per Base, 219,48 euro per Completo e 338,28 euro per Ultimate Max. Il prezzo mensile pubblicizzato, pertanto, non rappresenta il costo ricorrente dopo la prima sottoscrizione.

La promozione è indicata come valida fino al 9 dicembre 2026. Prima di confermare l’acquisto, conviene controllare il totale effettivo nel riepilogo dell’ordine, l’eventuale IVA e le condizioni di rinnovo automatico.