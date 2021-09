ItaliaSec Summit 2021 - Cyber Security 360

L’ItaliaSec IT Security Conference torna virtualmente per il quinto anno consecutivo il 26-27 ottobre, come parte di una serie europea dedicata ad affrontare le sfide regionali di cyber sicurezza informatica regionale.

ItaliaSec è un summit certificato CPE che riunisce centinaia di esperti di sicurezza IT provenienti da una serie di settori in tutta Italia, come Banking&Finance, Food&Beverage, Oil&Gas, Government, Utilities, Manufacturing e Retail.

Un’occasione unica per fare rete con esperti di sicurezza e confrontare la propria maturità digitale con i leader del settore come Sky Italia, GE Medical Systems Italia, Agenzia Spaziale Europea, Deloitte, Versace, BNP Paribas e ABB.

Grazie a numerose sessioni interattive organizzate come tavole rotonde, si avrà modo di analizzare numerosi casi di studio reali e partecipare a interessanti keynote. Un’opportunità unica per acquisire le conoscenze necessarie a costruire la resilienza, mitigare i rischi e sviluppare una strategia di sicurezza informatica per combattere le minacce vecchie e nuove.

Per l’agenda completa, la lista degli speaker e per saperne di più sull’evento, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento.

Gli iscritti a Cybersecurity360.it possono richiedere il loro pass GRATIS utilizzando il codice CYBERSEC360 collegandosi qui. L’offerta è valida solo per gli utenti finali. Coloro che lavorano per aziende di sicurezza informatica e/o società di consulenza, possono ottenere il 10% di sconto nell’acquisto del ticket di partecipazione utilizzando il codice: SECURE10.

