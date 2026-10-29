Creare un sito web gratis per un anno è la proposta di Ionos con il piano Plus di MyWebsite, il servizio che permette di realizzare e personalizzare pagine online anche senza competenze di programmazione.

L’offerta di Ionos azzera il canone per i primi 12 mesi e comprende 50 GB di spazio web, una casella e-mail da 12 GB e strumenti di intelligenza artificiale per generare contenuti e ottimizzare la visibilità sui motori di ricerca.

Con Ionos sono disponibili anche le prenotazioni online integrate e le statistiche web, funzionalità rivolte a professionisti e attività che vogliono gestire la propria presenza digitale da un’unica piattaforma.

MyWebsite Plus: come funziona la creazione del sito con IA

La piattaforma di Ionos consente di partire da migliaia di modelli, scegliere il design più adatto e personalizzare le pagine attraverso un editor intuitivo. Gli strumenti di intelligenza artificiale supportano la creazione di testi, immagini, sezioni e pagine, riducendo il lavoro necessario per costruire la struttura iniziale del sito.

Il piano Plus include anche l’ottimizzazione per i motori di ricerca tramite IA. Si aggiungono le statistiche web per monitorare le visite e la funzione di prenotazione online, utile per professionisti e attività che gestiscono appuntamenti.

Il servizio permette inoltre di utilizzare strumenti di marketing integrati e offre un consulente personale, oltre all’assistenza tecnica disponibile 24 ore su 24.

Il pacchetto comprende 50 GB di spazio web e 12 GB per la casella di posta elettronica.

Prezzi IONOS MyWebsite: quanto costa il piano Plus

La promozione di Ionos prevede uno sconto del 100% sul piano Plus per i primi 12 mesi, con un prezzo promozionale di zero euro al mese rispetto al listino indicato di 18 euro mensili. Durante il primo anno è possibile annullare gratuitamente il servizio in qualsiasi momento.

La tabella confronta le tre formule disponibili. Tutti gli importi sono al netto dell’IVA del 22%.

Piano Prezzo promozionale Durata Spazio web Starter 6 €/mese 6 mesi 10 GB Plus 0 €/mese 12 mesi 50 GB Pro 18 €/mese 6 mesi Illimitato

Sicurezza, assistenza e condizioni dell’offerta

Tutti i piani includono un dominio gratuito, indirizzi e-mail professionali, siti ottimizzati per dispositivi mobili e strumenti di marketing. La piattaforma propone inoltre 30 giorni di prova gratuita, secondo le condizioni previste dall’offerta.

Prima dell’attivazione è importante verificare il costo applicato dopo il periodo promozionale. Anche le condizioni di rinnovo e di disdetta meritano una verifica prima della sottoscrizione.

Per valutare la convenienza del pacchetto occorre considerare non soltanto il primo anno senza canone, ma anche le funzionalità necessarie al progetto. La generazione di contenuti tramite IA, gli strumenti SEO e le prenotazioni integrate possono ridurre il ricorso a servizi esterni, mentre spazio web e posta elettronica restano soggetti ai limiti previsti dal piano.