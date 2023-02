Master Roma 3: Cybersecurity nell’industria 4.0 e nelle infrastrutture critiche

Master Roma 3: Cybersecurity per la protezione dei sistemi di controllo nell’industria 4.0 e nelle infrastrutture critiche

Descrizione

Il Master, si propone l’obiettivo di una formazione specialistica post lauream in materia di protezione dei sistemi SCADA, PLC e su Iot. L’iter formativo prevede l’acquisizione di elevate competenze teoriche e pratiche in ambito network security, apparati per il monitoraggio delle reti industriali, treat modeling, penetration test, physical security, analisi e gestione del rischio, cyber security management system ISA99/IEC 62443.

Il Master forma la figura di un esperto nella progettazione e gestione dei sistemi preposti alla tutela della sicurezza e alla protezione del patrimonio informativo e architetturale dei sistemi di controllo industriale e per le infrastrutture critiche.

Il corso sarà articolato in sei moduli che formano un percorso completo e strutturato per una figura in grado di muoversi nel settore della Cybersecurity dei sistemi di controllo dalla analisi delle vulnerabilità, alla valutazione del rischio, fino all’individuazione delle contromisure più adatte (IoT/Scada Cybersecurity and Risk Assessment Specialist).

Saranno possibili anche tre percorsi più brevi per formare delle figure maggiormente settoriali.

Percorso 1: “Sistemi di Automazione Industriale” che forma un tecnico per la programmazione di base di sistemi che fanno uso di controllori industriali (PLC, SCADA).

Percorso 2: “Risk management Specialist per l’Automazione” che consente di formare professioni esperti di tecniche di Risk Assessment specifiche per i sistemi di controllo industriale.

Percorso 3: “Cyber-security expert per l’Automazione” che consente di formare professioni esperti di Disegno progettazione di soluzioni di sicurezza specifiche per i sistemi di controllo industriale.

Organizzatore

Università Roma 3 – Master di secondo livello

Materie

Sito

https://www.uniroma3.it/corsi-post-lauream/2022-2023/la-cybersecurity-per-la-protezione-dei-sistemi-di-controllo-nellindustria-4-0-e-nelle-infrastrutture-critiche-1164/

Contatti

Attraverso il numero 06 5733 2100, sistema di risposta automatica, si possono contattare: Uffici di Segreteria Didattica e Ufficio Relazioni con il Pubblico

