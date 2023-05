Qualsiasi azienda oggi è chiamata a sviluppare una strategia difensiva contro le minacce incombenti e nel rispetto dei requisiti normativi. Tuttavia, nei moderni scenari IT, la cybersecurity tradizionale basata sul perimetro di rete e sull’internalizzazione delle competenze fallisce. Come superare la sfida?

Servizi gestiti di Managed Detection and Response: quali vantaggi per le aziende Guarda questo video su YouTube

La strada dei servizi gestiti rappresenta una valida alternativa per risolvere le necessità di sicurezza attuali da parte delle aziende. Veronica Leonardi, Chief marketing Officer di Cyberoo, spiega cosa sono le soluzioni di Managed Detection and Response, come funzionano e perché convengono. Infine, racconta come si declina in concreto il servizio MDR proposto da Cyberoo.

Contributo editoriale sviluppato in collaborazione con Cyberoo

@RIPRODUZIONE RISERVATA