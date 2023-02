Identity security, elemento fondamentale per il successo delle strategie ESG

L’incrocio virtuoso tra una strategia ESG (Environmental, Social and Governance) e una di identity security, in un contesto di rapido cambiamento del mondo digitale e fisico, rappresenta una fonte di arricchimento per le aziende.

D’altronde, l’inclusione di fattori ESG nei processi aziendali e nelle decisioni imprenditoriali è oggi una tematica ben presente nelle agende dei consigli di amministrazione. Si tratta di una scelta, ma anche di una necessità: secondo la direttiva europea della Commissione UE, a partire dal 2024 tutte le imprese di grandi dimensioni e le PMI quotate dovranno rendicontare le informazioni di sostenibilità secondo nuovi criteri e contenuti.

Inoltre, in un’ottica di identity security, è fondamentale mantenere un programma di conformità globale per la protezione dei dati in linea con le leggi vigenti in materia di protezione dei dati, come il GDPR o il California Consumer Privacy Act (CCPA).

Questo deve applicarsi anche alle attività di gestione di terze parti, al fine di allineare flussi di dati e contratti con leggi e regolamenti. Per un’azienda, è fondamentale avere una solida cultura della protezione dei dati e un programma di conformità quando si tratta di trasparenza con clienti, prospect e pubblico.

L’esempio virtuoso della aziende di cyber security

Responsabilità aziendale, elevati standard etici e pratiche commerciali sostenibili sono alla base delle interazioni con clienti, partner, dipendenti, community e ambiente. I principi di ESG devono essere parte della strategia e dei valori per essere sempre più trasparenti nelle aree chiave rilevanti per gli stakeholder e per il business.

WHITEPAPER La Top 5 delle minacce informatiche e come contrastarle Sicurezza Cybersecurity

Sotto quest’ultimo aspetto, sono molti i punti di contatto con il mondo della sicurezza. Le aziende specializzate in cyber security devono essere consulenti di fiducia nel loro ambito e fornire ai clienti soluzioni che consentano loro di progredire senza paura e con la massima fiducia.

Di conseguenza, è imperativo attenersi a elevati standard di protezione e di privacy, che comprendono la difesa di rete, soluzioni, dipendenti e clienti, con informazioni costantemente dettagliate sull’approccio ai programmi di cyber security e privacy dei dati.

È essenziale la supervisione del programma di cyber security e una revisione ricorrente delle iniziative incentrate sulla sicurezza di rete o prodotti.

Affinché i clienti si affidino a un’azienda di cyber security, si ha l’obbligo di mantenere controlli solidi e rigorosi, che garantiscano i più alti standard di sicurezza delle reti. Utilizzare un’ampia gamma di strumenti per monitorare l’infrastruttura rete aziendale e stabilire un piano di continuità operativa che permetta all’azienda di rispondere rapidamente e di rimanere resiliente in caso di guasto, compresi i disastri naturali e i guasti di sistema.

Cyber security elemento fondamentale per l’ESG

Considerando la penetrazione della tecnologia nella vita privata e professionale di tutti, la cyber security deve essere considerata come elemento fondamentale nel rispetto delle aspettative in materia di governance e sostenibilità richieste dagli stakeholder.

Per questo, è priorità ESG definire un piano di formazione dei dipendenti efficace, continuativo e aggiornato, che sia bidirezionale per coinvolgerli e guidarli nell’identificazione e nella gestione dei rischi di compliance e di etica nei loro ruoli, in linea con le policy di compliance.

Condurre training su diversi argomenti, tra cui codice di condotta aziendale, privacy, cyber security, lotta a corruzione e concussione, insider trading, con prove ed esami a completamento del percorso di conformità e condotta.

I dipendenti, infatti, sono il patrimonio più importante di ogni azienda e la loro soddisfazione rappresenta uno degli ingredienti chiave del successo di business. Creare una community in cui ogni individuo appartenga e si senta autorizzata a essere la migliore versione di se stessa, investire nei dipendenti attraverso vari programmi di formazione e benessere fisico, emotivo e finanziario, instaurando una relazione positiva sotto ogni aspetto.

Risorse serene e soddisfatte lavorano con maggiore entusiasmo, collaborano e condividono in modo più proattivo, sono più curiose e propense all’innovazione e guidano risultati positivi. Inoltre, in qualità di azienda tecnologica specializzata nella protezione delle identità digitali, abbiamo l’obiettivo di educare gli utenti al rispetto dell’individuo in ogni ambito, professionale, personale e sociale, sottolineando costantemente l’importanza di tutelare l’identità, propria e altrui, nel massimo rispetto di tutti gli asset a valore.

ESG e identity security: i valori da garantire

Questi alcuni dei principali valori che è importante garantire:

Esperienza e fiducia: dimostrare competenza e conoscenza approfondite nel proprio settore specifico. Compiere sforzi proattivi e continui per essere aggiornati sugli ultimi trend di prodotto, settore o professionali. Adottare le azioni necessarie per conquistare e mantenere la fiducia del cliente. Miglioramento continuo: dimostrare apertura alle critiche costruttive e impegnarsi per un continuo miglioramento personale, percependo il cambiamento come un’opportunità e tradurre questo approccio in azioni, cercando costantemente modi per migliorare i processi di lavoro. Puntare al successo: superare gli standard di rendimento, fornendo più di quanto ci si aspetti, impegnandosi per raggiungere il successo dell’azienda, dimostrando piena responsabilità di ogni progetto, dall’inizio alla fine, fino al completamento della missione. Intelligenza, audacia e umiltà: cercare di fornire le soluzioni migliori per risolvere i problemi, basandosi su conoscenze approfondite, esperienza, logica, intuizione e buone intenzioni. Mantenere sempre un approccio modesto e rispettoso. Valore delle persone: impegnarsi in modo rispettoso con gli altri, mantenendo buoni rapporti di lavoro. Agire come un giocatore di una squadra e mostrare disponibilità ad assistere i colleghi, contribuendo così al raggiungimento degli obiettivi del team. Centralità del cliente: comprendere, anticipare e rispondere alle esigenze dei clienti. Fornire risultati di alta qualità incentrati sugli obiettivi del cliente. Mostrare un pensiero strategico per sfruttare il potenziale del cliente e il suo successo. Raggiungimento degli obiettivi: mostrare apertura mentale e tolleranza verso gli altri e le opinioni altrui, agire in base agli interessi dell’azienda, con un occhio di riguardo per il quadro generale. Determinazione ed energia: per raggiungere il risultato finale desiderato, senza arrendersi. Concentrarsi sul completamento delle attività quotidiane e sulla risoluzione di sfide complesse.

Conclusioni

L’integrazione dell’ESG in ogni processo decisionale e operativo rafforzerà le capacità di far progredire le aziende senza paura, incrementandone il valore per dipendenti, clienti, partner, investitori e tutti coloro che vi si affidano, con i dati che ricoprono un ruolo fondamentale per compiere progressi misurabili e migliorare la trasparenza.

@RIPRODUZIONE RISERVATA