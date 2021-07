Endpoint protection: un approccio olistico per difendere ogni dimensione d’attacco - Cyber Security 360

La endpoint protection è una prassi di sicurezza informatica che non può essere improvvisata e che richiede un approccio olistico per difendere ogni dimensione di attacco.

La protezione del perimetro aziendale, infatti, non può prescindere dalla messa in sicurezza degli endpoint, soprattutto in un contesto di smart working che aumenta la superficie di attacco

Anche alla luce di un uso sempre più diffuso di tecnologie disruptive come cloud e 5G, quindi, soluzioni come la Endpoint Detection and Response, la gestione delle vulnerabilità basate sul rischio e la protezione basata su cloud e comportamento contribuiscono a migliorare la cyber posture aziendale.

Di questo parliamo con Stefano Longo, responsabile dell’area Security Compliance and Identity in Microsoft Italia.

