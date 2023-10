E-campus, il master in Scienze informative per la sicurezza

E-campus, Scienze informative per la sicurezza (master universitario di 2° livello)

Descrizione

Il Master Universitario di II livello in “Scienze Informative per la Sicurezza” è sviluppato in chiave interdisciplinare, e consente di acquisire consapevolezza sui temi dell’interesse nazionale, cyber difesa, in tutte le sue declinazioni per fronteggiare le sfide della globalizzazione, le minacce transnazionali, gestire situazioni critiche e operative, fornendo gli strumenti necessari per mitigare il rischio e per la gestione dei rischi in materia di sicurezza ed attività di intelligence.

I destinatari sono sia neofiti, sia esperti o appartenenti alle forze di polizia o ad organizzazioni pubbliche o private e in generale tutti coloro che, dotati di forte spinta motivazionale, desiderino acquisire un’adeguata conoscenza nella sicurezza informatica.

Master è in collaborazione con l’Albo Nazionale Analisti Intelligence.

L’università e-campus ha sede legale a Novedrate (CO), ma ha sedi in tutta Italia.

Inizio

Il master ha durata annuale, per un totale di 1.500 ore. La modalità di erogazione didattica è full online: lezioni erogate con piattaforma informatica accessibile h24. Prove previste: verifica scritta delle competenze acquisite; lavoro di tesi finale da svolgere successivamente al superamento delle prove previste, a conclusione del corso.

Costo

Si veda la pagina dedicata del sito oppure è necessario contattare la sede di interesse

Docenti

Renato Caputo, Alfredo Mantici Renato Caputo, Vittorfranco Pisano, Paolo Salvatori, Germana Tappero Merlo, Giovanni Tartaglia Polcini, Antonello Vitale, Paola Porcelli

Sito

https://www.uniecampus.it/master/master-primo-e-secondo-livello/scienze-informative-per-la-sicurezza/index.html

Contatti

Per ogni sede della Ecampus è possibile contattare il relativo ateneo la cui lista è dipsonibile alla pagina dedicata del sito oppure si puo’ compilare il modulo on line di richiesta informazioni

