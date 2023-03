Il Master Unicri in Cybercrime, Cybersecurity e International Law

Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI): Master of Laws (LL.M.) in Cybercrime, Cybersecurity and International Law I edizione 2023/2024

Descrizione

L’Istituto Interregionale delle Nazioni Unite per la Ricerca sul Crimine e la Giustizia (UNICRI) e la University for Peace (UPEACE), in collaborazione con il Centre of Security and Crime Sciences (CSCS), organizzano la prima edizione del Master in Cybercrime, Cybersecurity and International Law.

Il Master of Laws (LL.M.) in Cybercrime, Cybersecurity and International Law mira a formare i partecipanti sulle norme del diritto internazionale e sulle pratiche applicate per indagare e combattere attività informatiche illecite, nonché a fornire loro le conoscenze sulle strategie di prevenzione della criminalità informatica su vari livelli, con particolare attenzione alle dimensioni internazionali del crimine informatico e della sicurezza informatica.

Il Master approfondisce le materie e discipline relative al crimine informatico e alla sicurezza informatica che ruotano attorno al diritto, come ad esempio la criminologia e le scienze sociali, la vittimologia, la psicologia, l’economia, le scienze organizzative e l’informatica, conoscenze relative all’intelligence più aggiornata sul crimine informatico, ai suoi autori e vittime, e ai metodi e strumenti analitici utilizzati per comprendere, adattarsi e rispondere continuamente al crimine informatico.

Attraverso una combinazione di video registrati, webinar dal vivo, materiale per l’autoapprendimento e letture, gli studenti selezionati acquisiranno conoscenze approfondite sugli aspetti teorici e pratici relativi al crimine informatico, alla criminalità organizzata informatica, al terrorismo informatico e all’uso terroristico di Internet, alla guerra informatica, all’utilizzo criminale e illecito dell’Intelligenza artificiale, ai reati di odio online, alla contraffazione online.

Il Master si svolge in lingua inglese.

Inizio

Fase online: 29 maggio 2023 – 7 giugno 2024; Workshop in presenza (opzionale): 17 – 28 giugno 2024. Il termine per la presentazione delle domande 2023 – 2024 è fissato per il 16 aprile ed il 5maggio è il termine per la Conferma dell’attuazione del corso da parte degli enti organizzatori

Costo

11.000$

Materie

l programma si svolge completamente online ed è integrato da un workshop facoltativo finale di 2 settimane che si svolgerà presso il Campus delle Nazioni Unite a Torino nel 2024.

La lista delle discipline in studio:

Quadro giuridico internazionale sulla criminalità informatica.

Diritto internazionale applicabile alla guerra informatica.

Diritto penale comparato sulla criminalità informatica.

Cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia in materia di criminalità informatica.

Hacking da parte delle forze dell’ordine e relativi quadri giuridici.

Fondamenti di digital forensics per investigazioni pubbliche e private.

Fondamenti di image forensics per investigazioni pubbliche e private.

Sicurezza del software (Introduzione a).

Intelligence open source e criminalità informatica.

Nuove prospettive nel crimine informatico: dall’intelligenza artificiale al metaverso e alla realtà virtuale.

Utilizzo di algoritmi e AI per indagini e processi penali.

Uso dell’AI per la prevenzione.

Gestione del rischio e sicurezza informatica.

Governance della sicurezza informatica e gestione delle crisi nelle aziende internazionali.

Soluzioni di ingegneria sociale per la sicurezza informatica.

Partenariati pubblici-privati contro la criminalità informatica.

Prevenzione della criminalità informatica.

Sito

https://unicri.it/index.php/master-laws-llm-cybercrime-cybersecurity–international-law-2023-2024

Contatti

unicri.llmcyber@un.org Tel.: (+39) 011 6537 157-154 — (+39) 011 6537 111

