Twitch, il mega leak su azienda e utenti: che cosa fare - Cyber Security 360

Twitch è finita sotto attacco. La piattaforma di streaming videoludico di Amazon ha subito un immenso data leak pari a 125 GB, inclusi compensi degli streamer e il codice sorgente; a rischio anche i dati personali degli utenti. Il leak è stato giustificato – si legge nel post 4Chan contenente il link torrent al leak – per creare più “disruption e competizione nel mercato del video streaming online”; si collega a un movimento di protesta che da anni chiede a Twitch misure più forti contro molestie e hate speech a danno degli utenti.

https://t.co/7vTDeRA9vt got leaked. Like, the entire website; Source code with comments for the website and various console/phone versions, refrences to an unreleased steam competitor, payouts, encrypted passwords that kinda thing.

Might wana change your passwords.

— Sinoc (@Sinoc229) October 6, 2021