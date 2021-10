San Carlo, segni di attacco ransomware e data breach - Cyber Security 360

Una delle più importanti aziende alimentari italiane di snack avrebbe subito una violazione di dati. La ransomware gang Conti lunedì 25 ottobre alle 19,25 ha rivendicato sul proprio data leak site nella rete Tor un presunto attacco alla San Carlo Gruppo alimentare Spa. L’azienda ha sede a Milano e si occupa di prodotti come patatine, pop corn, pane per tramezzini e dolci.

Al momento non è nota l’entità dell’eventuale attacco e del conseguente danno, emerge solo che ci sarebbe stato un data breach ma non se i dati siano stati cifrati. La redazione di Cybersecurity360.it ha contattato un referente aziendale di San Carlo che si è detto non al corrente dell’attacco, pubblicheremo la versione di San Carlo non appena ci sarà fornita.

San Carlo, presunto attacco ransomware: cosa sappiamo

Per il momento, come spiega il cyber security analyst Pierluigi Paganini, “non sappiamo se sono state cifrate le informazioni, ma solo che c’è stata una violazione di dati. Il gruppo ha pubblicato una lista di file (circa 59MB) a dimostrazione dell’avvenuta intrusione”.

Le informazioni fornite dalla gang come prova dell’attacco includono “passaporti, carte di identità, informazioni finanziarie, fatture e molto altro. Al momento non si ha notizia dell’importo del riscatto richiesto”, ha precisato l’esperto. E purtroppo, ha aggiunto, “non è l’unica azienda italiana sotto attacco in queste ore”.

