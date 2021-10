Green Pass falsi, rubate le chiavi statali: perché è allarme in tutta Europa - Cyber Security 360

È allarme Green Pass falsi anche in Italia, dopo la recente scoperta fatta in Francia: da quello che si sa finora, infatti, qualcuno sarebbe riuscito a sottrarre alcune chiavi private di codifica che ne consentono la generazione: così facendo, sono stati creati due differenti Green Pass intestati entrambi a Adolf Hitler e con data di nascita, rispettivamente, 1 gennaio 1900 e 1 gennaio 1930.

I pass sono falsi ma sembrano veri ai controlli appunto perché generati con chiavi valide.

Chiavi rubate anche in Italia?

Dal ministero della Salute, Cybersecurity360 apprende che sono stati trovati green pass falsi creati con chiavi crittografiche del Governo della Francia e della Polonia.

L’Italia ha quindi annullato la validità dei green pass generati con quelle chiave, che quindi non risulteranno più corretti a un controllo.

Il rischio più grande: annullamento di tutti i green pass anche italiani

Al momento non ci sono evidenze che analogo furto riguardi le chiavi italiane. Non è da escludere, dato che qualcuno è riuscito a sottrarre (almeno) quelle di Francia e Polonia.

Nel caso anche i nostri green pass andranno annullati e rigenerati su tutti gli italiani, con prevedibile caos per giorni.

I green pass falsi

I pass falsi quindi erano perfettamente funzionanti e molte delle app europee di verifica della certificazione Covid-19, tra cui anche la nostra VerificaC19 rilasciata dal Ministero della Salute, consideravano autentici entrambi i certificati. Al momento del controllo, infatti, inquadrando il QR Code sul dispositivo del verificatore appariva la classica schermata con la spunta verde che ne conferma la validità.

Questo mostrato di seguito è uno dei due QR Code (segnalato su Twitter da @reversebrain) che fornisce come risultato del controllo effettuato con l’app VerificaC19 un Green Pass intestato a HITLER ADOLF (scritto tutto in maiuscolo), nato il primo gennaio 1990:

Green Pass falsi: cosa può succedere adesso



Secondo le prime analisi, l’ente che ha emesso le prime due chiavi private sarebbe la CNAM francese (Caisse Nationale d’Assurance Maladie), ma è chiaro che ormai chiunque sia in possesso di questi codici potrebbe generare Green Pass falsi.

Al momento non è possibile avere certezza su cosa sia successo: si sa solo che in una discussione su Raidforums un utente polacco ha confermato di essere riuscito a creare uno dei due codici QR a nome di Hitler, dicendosi anche disponibile a “offrire” il servizio per 300 dollari fornendo Green Pass con cui potersi spacciare per un cittadino polacco vaccinato.

Se confermato, questo particolare potrebbe significare che il sistema europeo di gestione della generazione di codici falsi ha una qualche falla.

Chiavi rubate per il green pass: rischio disastro

In attesa di saperne di più, si è deciso di annullare tutti i Green Pass falsi generati con le chiavi sottratte. Di certo c’è che al momento non risultano violazioni ai sistemi informatici della Sogei, la società del Ministero dell’Economia che in Italia fornisce i codici per generare i certificati verdi Covid-19.

Finora green pass falsi sono stati creati senza chiavi valide, quindi non superavano i controlli previsti per legge (via app), ma solo quelli “a vista”. Pass validi creati illecitamente sono stati creati inoltre con false esenzioni, grazie a medici compiacenti no-vax, anche italiani.

La scoperta di un furto chiavi su vasta scala sarebbe un disastro di tutto il sistema green pass, costringendo l’Italia o l’Europa, almeno temporaneamente, a sospenderlo per evitare la paralisi delle attività economiche e turistiche.

@RIPRODUZIONE RISERVATA