Soprannominato Dirty Pipe dallo sviluppatore di software Max Kellermann di IONOS, il difetto di sicurezza identificato come CVE-2022-0847 consentirebbe agli utenti locali di ottenere i privilegi di root tramite un exploit reso disponibile online che coinvolgerebbe le principali distribuzioni Linux.

Tale vulnerabilità, se sfruttata, potrebbe consentire a un utente locale di elevare i propri privilegi sui sistemi interessati e, di conseguenza, prenderne il controllo.

I dettagli della vulnerabilità Dirty Pipe

La vulnerabilità rilevata e che colpisce il kernel Linux 5.8 e versioni successive, anche su dispositivi Android, secondo quanto riportato dallo stesso Kellermann sarebbe stata scoperta durante un intervento di assistenza al server Web di un proprio cliente.

Solo in seguito Kellerman avrebbe rilasciato un exploit Proof-of-Concept (PoC) dimostrando così la possibilità di consentire a utenti locali di inserire dati in file di sola lettura, rimuovendo restrizioni e garantendo un accesso privilegiato arbitrario.

“È possibile sovrascrivere la cache della pagina anche in assenza di writer, senza vincoli di tempo, in posizioni (quasi) arbitrarie con dati arbitrari[…]. Per rendere questa vulnerabilità più interessante, non solo funziona senza permessi di scrittura, ma funziona anche con file immutabili, su snapshot btrfs di sola lettura e su mount di sola lettura (inclusi i mount di CD-ROM). Questo perché la cache della pagina è sempre scrivibile (dal kernel) e la scrittura su una pipe non controlla mai i permessi”, si legge sul blog.

Una pipeline software, lo ricordiamo, consente una comunicazione unidirezionale tra processi in cascata in cui l’output di uno rappresenta l’input del successivo.

Questa vulnerabilità sarebbe pertanto sfruttabile durante le fasi di creazione e scrittura di una pipeline.

Altri modi di sfruttamento dell’exploit

Come riportato da Bleepingcomputer, sono poi seguite delle dimostrazioni divulgate tramite post dai ricercatori di sicurezza Phith0n e BLASTY, rispettivamente su come sfruttare l’exploit:

per modificare il file /etc/passwd in modo da eliminare la password all’utente root;

per assegnare invece semplicemente i privilegi di root ad un utente normale applicando una patch al comando/usr/bin/su.

Kellerman ha affermato anche che Dirty Pipe sarebbe simile alla vecchia vulnerabilità nota come Dirty COW (CVE-2016-5195) già risolta nel 2016.

Attività di mitigazione

Sebbene la vulnerabilità sia stata divulgata responsabilmente a partire dal 20 febbraio 2022 a vari sviluppatori Linux, inclusi il team di sicurezza del kernel Linux e il team di sicurezza Android, il bug è stato sanato per adesso solo per i kernel Linux 5.16.11, 5.15.25 e 5.10.102, pertanto molti server continuano ad essere esposti, rendendo il rilascio di questo exploit un serio problema per gli amministratori di sistema soprattutto per la sua semplicità di sfruttamento.

A tal proposito il CSIRT Italia consiglia, ove non già provveduto, di aggiornare quanto prima i sistemi operativi interessati stimando un impatto sulla comunità di riferimento di livello ALTO/ARANCIONE.

